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"Коалиция нежелающих". Зеленскому сообщили плохие новости о саммите Макрона - РИА Новости, 28.03.2025
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10:31 28.03.2025 (обновлено: 17:47 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/sammit-2007873891.html
"Коалиция нежелающих". Зеленскому сообщили плохие новости о саммите Макрона
"Коалиция нежелающих". Зеленскому сообщили плохие новости о саммите Макрона - РИА Новости, 28.03.2025
"Коалиция нежелающих". Зеленскому сообщили плохие новости о саммите Макрона
Прошедший во Франции саммит по обсуждению гарантий безопасности для Украины показал, что Владимир Зеленский вряд ли может рассчитывать на европейцев, пишет Die... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T10:31:00+03:00
2025-03-28T17:47:00+03:00
в мире
украина
франция
париж
эммануэль макрон
владимир зеленский
кир стармер
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Прошедший во Франции саммит по обсуждению гарантий безопасности для Украины показал, что Владимир Зеленский вряд ли может рассчитывать на европейцев, пишет Die Welt."Весьма сомнительно, что Зеленский сможет в будущем рассчитывать на европейские страны и другие западные государства как на гарантов безопасности для Украины. Созданная Макроном коалиция желающих на самом деле — коалиция нежелающих", — говорится в материале.Как отмечает обозреватель, прошедшее мероприятие ясно продемонстрировало, что у европейцев нет единства в вопросе обеспечения прекращения огня на Украине.Саммит "коалиции желающих", где обсуждались гарантии безопасности для Украины, включая размещение там "миротворцев", прошел в четверг в Париже. В нем приняли участие президенты и премьеры из 28 стран, в том числе из ЕС, а также главы Европейского совета и Европейской комиссии, генеральный секретарь НАТО. На уровне послов были представлены Австрия, Австралия и Канада.Агентство Bloomberg 13 марта передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности. Газета The Telegraph, в свою очередь, со ссылкой на высокопоставленные военные источники 23 марта сообщала, что британские военные назвали планы британского премьера политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии.
https://ria.ru/20250327/peregovory-2007616770.html
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в мире, украина, франция, париж, эммануэль макрон, владимир зеленский, кир стармер, евросоюз, европейский совет, нато
В мире, Украина, Франция, Париж, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Кир Стармер, Евросоюз, Европейский совет, НАТО
"Коалиция нежелающих". Зеленскому сообщили плохие новости о саммите Макрона

Welt: саммит во Франции показал, что Зеленский вряд ли может рассчитывать на ЕС

© AP Photo / YOAN VALAT / POOLВладимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон прибыли на пресс-конференцию после двусторонней встречи в Елисейском дворце в Париже
Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон прибыли на пресс-конференцию после двусторонней встречи в Елисейском дворце в Париже - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© AP Photo / YOAN VALAT / POOL
Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон прибыли на пресс-конференцию после двусторонней встречи в Елисейском дворце в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Прошедший во Франции саммит по обсуждению гарантий безопасности для Украины показал, что Владимир Зеленский вряд ли может рассчитывать на европейцев, пишет Die Welt.
«
"Весьма сомнительно, что Зеленский сможет в будущем рассчитывать на европейские страны и другие западные государства как на гарантов безопасности для Украины. Созданная Макроном коалиция желающих на самом деле — коалиция нежелающих", — говорится в материале.
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Как отмечает обозреватель, прошедшее мероприятие ясно продемонстрировало, что у европейцев нет единства в вопросе обеспечения прекращения огня на Украине.
Саммит "коалиции желающих", где обсуждались гарантии безопасности для Украины, включая размещение там "миротворцев", прошел в четверг в Париже. В нем приняли участие президенты и премьеры из 28 стран, в том числе из ЕС, а также главы Европейского совета и Европейской комиссии, генеральный секретарь НАТО. На уровне послов были представлены Австрия, Австралия и Канада.
Агентство Bloomberg 13 марта передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности. Газета The Telegraph, в свою очередь, со ссылкой на высокопоставленные военные источники 23 марта сообщала, что британские военные назвали планы британского премьера политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии.
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В миреУкраинаФранцияПарижЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийКир СтармерЕвросоюзЕвропейский советНАТО
 
 
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