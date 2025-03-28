"Коалиция нежелающих". Зеленскому сообщили плохие новости о саммите Макрона
Welt: саммит во Франции показал, что Зеленский вряд ли может рассчитывать на ЕС
© AP Photo / YOAN VALAT / POOLВладимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон прибыли на пресс-конференцию после двусторонней встречи в Елисейском дворце в Париже
© AP Photo / YOAN VALAT / POOL
Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон прибыли на пресс-конференцию после двусторонней встречи в Елисейском дворце в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Прошедший во Франции саммит по обсуждению гарантий безопасности для Украины показал, что Владимир Зеленский вряд ли может рассчитывать на европейцев, пишет Die Welt.
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"Весьма сомнительно, что Зеленский сможет в будущем рассчитывать на европейские страны и другие западные государства как на гарантов безопасности для Украины. Созданная Макроном коалиция желающих на самом деле — коалиция нежелающих", — говорится в материале.
Как отмечает обозреватель, прошедшее мероприятие ясно продемонстрировало, что у европейцев нет единства в вопросе обеспечения прекращения огня на Украине.
Саммит "коалиции желающих", где обсуждались гарантии безопасности для Украины, включая размещение там "миротворцев", прошел в четверг в Париже. В нем приняли участие президенты и премьеры из 28 стран, в том числе из ЕС, а также главы Европейского совета и Европейской комиссии, генеральный секретарь НАТО. На уровне послов были представлены Австрия, Австралия и Канада.
Агентство Bloomberg 13 марта передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности. Газета The Telegraph, в свою очередь, со ссылкой на высокопоставленные военные источники 23 марта сообщала, что британские военные назвали планы британского премьера политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии.