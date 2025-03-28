https://ria.ru/20250328/sammit-2007873891.html

"Коалиция нежелающих". Зеленскому сообщили плохие новости о саммите Макрона

"Коалиция нежелающих". Зеленскому сообщили плохие новости о саммите Макрона - РИА Новости, 28.03.2025

"Коалиция нежелающих". Зеленскому сообщили плохие новости о саммите Макрона

Прошедший во Франции саммит по обсуждению гарантий безопасности для Украины показал, что Владимир Зеленский вряд ли может рассчитывать на европейцев, пишет Die... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T10:31:00+03:00

2025-03-28T10:31:00+03:00

2025-03-28T17:47:00+03:00

в мире

украина

франция

париж

эммануэль макрон

владимир зеленский

кир стармер

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007617999_0:167:2120:1360_1920x0_80_0_0_b6e83c580285fb8ce236a9052200a0a7.jpg

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Прошедший во Франции саммит по обсуждению гарантий безопасности для Украины показал, что Владимир Зеленский вряд ли может рассчитывать на европейцев, пишет Die Welt."Весьма сомнительно, что Зеленский сможет в будущем рассчитывать на европейские страны и другие западные государства как на гарантов безопасности для Украины. Созданная Макроном коалиция желающих на самом деле — коалиция нежелающих", — говорится в материале.Как отмечает обозреватель, прошедшее мероприятие ясно продемонстрировало, что у европейцев нет единства в вопросе обеспечения прекращения огня на Украине.Саммит "коалиции желающих", где обсуждались гарантии безопасности для Украины, включая размещение там "миротворцев", прошел в четверг в Париже. В нем приняли участие президенты и премьеры из 28 стран, в том числе из ЕС, а также главы Европейского совета и Европейской комиссии, генеральный секретарь НАТО. На уровне послов были представлены Австрия, Австралия и Канада.Агентство Bloomberg 13 марта передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности. Газета The Telegraph, в свою очередь, со ссылкой на высокопоставленные военные источники 23 марта сообщала, что британские военные назвали планы британского премьера политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии.

https://ria.ru/20250327/peregovory-2007616770.html

https://ria.ru/20250327/zelenskiy-2007712616.html

украина

франция

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, франция, париж, эммануэль макрон, владимир зеленский, кир стармер, евросоюз, европейский совет, нато