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Врач назвала продукт, который сохранит кожу молодой - РИА Новости, 28.03.2025
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04:10 28.03.2025 (обновлено: 06:26 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/salat-2007843363.html
Врач назвала продукт, который сохранит кожу молодой
Врач назвала продукт, который сохранит кожу молодой - РИА Новости, 28.03.2025
Врач назвала продукт, который сохранит кожу молодой
Кресс-салат позволит сохранить кожу молодой и увлажненной за счет рекордного количества бета-каротина и витамина К в своем составе, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T04:10:00+03:00
2025-03-28T06:26:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
людмила сухорукова
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Кресс-салат позволит сохранить кожу молодой и увлажненной за счет рекордного количества бета-каротина и витамина К в своем составе, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова. "Кресс-салат – один из самых богатых питательными веществами продуктов на планете... Сто граммов этой зелени содержат в четыре раза больше бета-каротина, чем яблоко, и 238% от ежедневно рекомендуемой дозы витамина К – два элемента, которые сохраняют кожу молодой, увлажненной и красивой", — сказала Сухорукова. Кроме этого, по словам гастроэнтеролога, кресс-салат обладает мочегонным эффектом, выводит лишнюю воду и устраняет отеки.
https://ria.ru/20250326/produkt-2007333887.html
московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), людмила сухорукова
Общество, Московская область (Подмосковье), Людмила Сухорукова
Врач назвала продукт, который сохранит кожу молодой

Врач Сухорукова: кресс-салат позволит сохранить кожу молодой

© Фото : FreepikДевушка ухаживает за кожей лица
Девушка ухаживает за кожей лица - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Фото : Freepik
Девушка ухаживает за кожей лица. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Кресс-салат позволит сохранить кожу молодой и увлажненной за счет рекордного количества бета-каротина и витамина К в своем составе, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова.
"Кресс-салат – один из самых богатых питательными веществами продуктов на планете... Сто граммов этой зелени содержат в четыре раза больше бета-каротина, чем яблоко, и 238% от ежедневно рекомендуемой дозы витамина К – два элемента, которые сохраняют кожу молодой, увлажненной и красивой", — сказала Сухорукова.
Кроме этого, по словам гастроэнтеролога, кресс-салат обладает мочегонным эффектом, выводит лишнюю воду и устраняет отеки.
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Врач назвала продукт, который может снижать аппетит
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)Людмила Сухорукова
 
 
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