https://ria.ru/20250328/salat-2007843363.html

Врач назвала продукт, который сохранит кожу молодой

Врач назвала продукт, который сохранит кожу молодой - РИА Новости, 28.03.2025

Врач назвала продукт, который сохранит кожу молодой

Кресс-салат позволит сохранить кожу молодой и увлажненной за счет рекордного количества бета-каротина и витамина К в своем составе, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T04:10:00+03:00

2025-03-28T04:10:00+03:00

2025-03-28T06:26:00+03:00

общество

московская область (подмосковье)

людмила сухорукова

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Кресс-салат позволит сохранить кожу молодой и увлажненной за счет рекордного количества бета-каротина и витамина К в своем составе, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова. "Кресс-салат – один из самых богатых питательными веществами продуктов на планете... Сто граммов этой зелени содержат в четыре раза больше бета-каротина, чем яблоко, и 238% от ежедневно рекомендуемой дозы витамина К – два элемента, которые сохраняют кожу молодой, увлажненной и красивой", — сказала Сухорукова. Кроме этого, по словам гастроэнтеролога, кресс-салат обладает мочегонным эффектом, выводит лишнюю воду и устраняет отеки.

https://ria.ru/20250326/produkt-2007333887.html

московская область (подмосковье)

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2025

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общество, московская область (подмосковье), людмила сухорукова