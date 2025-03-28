https://ria.ru/20250328/salat-2007843363.html
Врач назвала продукт, который сохранит кожу молодой
Врач назвала продукт, который сохранит кожу молодой - РИА Новости, 28.03.2025
Врач назвала продукт, который сохранит кожу молодой
Кресс-салат позволит сохранить кожу молодой и увлажненной за счет рекордного количества бета-каротина и витамина К в своем составе, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T04:10:00+03:00
2025-03-28T04:10:00+03:00
2025-03-28T06:26:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
людмила сухорукова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906235660_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_806c99a39385cc6d9ab22b22020f81b0.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Кресс-салат позволит сохранить кожу молодой и увлажненной за счет рекордного количества бета-каротина и витамина К в своем составе, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова. "Кресс-салат – один из самых богатых питательными веществами продуктов на планете... Сто граммов этой зелени содержат в четыре раза больше бета-каротина, чем яблоко, и 238% от ежедневно рекомендуемой дозы витамина К – два элемента, которые сохраняют кожу молодой, увлажненной и красивой", — сказала Сухорукова. Кроме этого, по словам гастроэнтеролога, кресс-салат обладает мочегонным эффектом, выводит лишнюю воду и устраняет отеки.
https://ria.ru/20250326/produkt-2007333887.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906235660_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d12d2ca530996902eed29b52bc60fb49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), людмила сухорукова
Общество, Московская область (Подмосковье), Людмила Сухорукова
Врач назвала продукт, который сохранит кожу молодой
Врач Сухорукова: кресс-салат позволит сохранить кожу молодой