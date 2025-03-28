https://ria.ru/20250328/rubio-2008034300.html
Рубио заявил о намерении реорганизовать USAID
Рубио заявил о намерении реорганизовать USAID - РИА Новости, 28.03.2025
Рубио заявил о намерении реорганизовать USAID
Госдепартамент уведомил конгресс США о намерении провести реорганизацию Агентства по международному развитию (USAID) к 1 июля, говорится в заявлении главы... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T19:30:00+03:00
2025-03-28T19:30:00+03:00
2025-03-28T19:36:00+03:00
в мире
марко рубио
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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Госдепартамент уведомил конгресс США о намерении провести реорганизацию Агентства по международному развитию (USAID) к 1 июля, говорится в заявлении главы госдепа Марко Рубио."Сегодня государственный департамент и Агентство США по международному развитию (USAID) уведомили конгресс о своем намерении провести реорганизацию, которая будет включать передачу некоторых функций USAID в ведение департамента к 1 июля 2025 года", - указано в распространенном сообщении Рубио.Он добавил, что оставшиеся функции USAID будут прекращены, если они не соответствуют приоритетам действующей американской администрации.
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В мире, Марко Рубио, Агентство по международному развитию США, Государственный департамент США, Конгресс США, США
Рубио заявил о намерении реорганизовать USAID
Рубио: Госдеп уведомил конгресс о намерении реорганизовать USAID к 1 июля