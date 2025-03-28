https://ria.ru/20250328/rossiya-2008012959.html

Москалькова рассказала, как Киев препятствует возвращению россиян

Москалькова рассказала, как Киев препятствует возвращению россиян - РИА Новости, 28.03.2025

Москалькова рассказала, как Киев препятствует возвращению россиян

Россия настаивает на возвращении всех оставшихся на украинской территории курян, но Киев заявляет о якобы необходимости оформления документов, сообщила... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T17:39:00+03:00

2025-03-28T17:39:00+03:00

2025-03-28T18:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

киев

татьяна москалькова

украина

курская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия настаивает на возвращении всех оставшихся на украинской территории курян, но Киев заявляет о якобы необходимости оформления документов, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "На протяжении всех этих месяцев мы настаивали и продолжаем настаивать на возвращении всех семидесяти двух оставшихся на украинской территории курян. Однако украинский омбудсмен сообщил нам, что в отношении других граждан идёт процесс оформления документов. Это сомнительный аргумент. Мы готовы были забрать всех", - написала она в своем Telegram-канале. Кроме того, Москалькова отметила, что куряне при встрече рассказали, что им говорили, что якобы российская сторона их не принимает. "Категорически это опровергаем!" - заявила федеральный омбудсмен.

https://ria.ru/20250328/vsu-2007989227.html

россия

киев

украина

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россия, киев, татьяна москалькова, украина, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф