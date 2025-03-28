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Москалькова рассказала, как Киев препятствует возвращению россиян
Москалькова рассказала, как Киев препятствует возвращению россиян - РИА Новости, 28.03.2025
Москалькова рассказала, как Киев препятствует возвращению россиян
Россия настаивает на возвращении всех оставшихся на украинской территории курян, но Киев заявляет о якобы необходимости оформления документов, сообщила... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T17:39:00+03:00
2025-03-28T17:39:00+03:00
2025-03-28T18:20:00+03:00
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия настаивает на возвращении всех оставшихся на украинской территории курян, но Киев заявляет о якобы необходимости оформления документов, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "На протяжении всех этих месяцев мы настаивали и продолжаем настаивать на возвращении всех семидесяти двух оставшихся на украинской территории курян. Однако украинский омбудсмен сообщил нам, что в отношении других граждан идёт процесс оформления документов. Это сомнительный аргумент. Мы готовы были забрать всех", - написала она в своем Telegram-канале. Кроме того, Москалькова отметила, что куряне при встрече рассказали, что им говорили, что якобы российская сторона их не принимает. "Категорически это опровергаем!" - заявила федеральный омбудсмен.
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россия, киев, татьяна москалькова, украина, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Татьяна Москалькова, Украина, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Москалькова рассказала, как Киев препятствует возвращению россиян
Москалькова: Россия хочет вернуть всех жителей Курской области, но Киев мешает