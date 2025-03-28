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Москалькова рассказала, как Киев препятствует возвращению россиян - РИА Новости, 28.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:39 28.03.2025 (обновлено: 18:20 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/rossiya-2008012959.html
Москалькова рассказала, как Киев препятствует возвращению россиян
Москалькова рассказала, как Киев препятствует возвращению россиян - РИА Новости, 28.03.2025
Москалькова рассказала, как Киев препятствует возвращению россиян
Россия настаивает на возвращении всех оставшихся на украинской территории курян, но Киев заявляет о якобы необходимости оформления документов, сообщила... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T17:39:00+03:00
2025-03-28T18:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
киев
татьяна москалькова
украина
курская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия настаивает на возвращении всех оставшихся на украинской территории курян, но Киев заявляет о якобы необходимости оформления документов, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "На протяжении всех этих месяцев мы настаивали и продолжаем настаивать на возвращении всех семидесяти двух оставшихся на украинской территории курян. Однако украинский омбудсмен сообщил нам, что в отношении других граждан идёт процесс оформления документов. Это сомнительный аргумент. Мы готовы были забрать всех", - написала она в своем Telegram-канале. Кроме того, Москалькова отметила, что куряне при встрече рассказали, что им говорили, что якобы российская сторона их не принимает. "Категорически это опровергаем!" - заявила федеральный омбудсмен.
https://ria.ru/20250328/vsu-2007989227.html
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россия, киев, татьяна москалькова, украина, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Татьяна Москалькова, Украина, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Москалькова рассказала, как Киев препятствует возвращению россиян

Москалькова: Россия хочет вернуть всех жителей Курской области, но Киев мешает

© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramВозвращение жителей Курской области, вывезенных ВСУ. 28 марта 2025
Возвращение жителей Курской области, вывезенных ВСУ. 28 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
Возвращение жителей Курской области, вывезенных ВСУ. 28 марта 2025
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия настаивает на возвращении всех оставшихся на украинской территории курян, но Киев заявляет о якобы необходимости оформления документов, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"На протяжении всех этих месяцев мы настаивали и продолжаем настаивать на возвращении всех семидесяти двух оставшихся на украинской территории курян. Однако украинский омбудсмен сообщил нам, что в отношении других граждан идёт процесс оформления документов. Это сомнительный аргумент. Мы готовы были забрать всех", - написала она в своем Telegram-канале.
Кроме того, Москалькова отметила, что куряне при встрече рассказали, что им говорили, что якобы российская сторона их не принимает. "Категорически это опровергаем!" - заявила федеральный омбудсмен.
Жители Курской области, вывезенные ВСУ, возвращены в Россию с Украины - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
В Россию вернулись еще 25 жителей Курской области, вывезенных ВСУ
Вчера, 16:57
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевТатьяна МоскальковаУкраинаКурская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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