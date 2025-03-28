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На Западе задумались о борьбе за российскую нефть - РИА Новости, 28.03.2025
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06:26 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/rossiya-2007851192.html
На Западе задумались о борьбе за российскую нефть
На Западе задумались о борьбе за российскую нефть - РИА Новости, 28.03.2025
На Западе задумались о борьбе за российскую нефть
Руководители европейских нефтяных компаний Vitol, Trafigura и Gunvor рассматривают возможность возвращения в Россию, пишет The Financial Times. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T06:26:00+03:00
2025-03-28T06:26:00+03:00
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Руководители европейских нефтяных компаний Vitol, Trafigura и Gunvor рассматривают возможность возвращения в Россию, пишет The Financial Times."Руководители Vitol, Trafigura и Gunvor заявили, что они, вероятно, вернутся к торговле российской нефтью в случае отмены санкций, но предупредили, что это может занять некоторое время", — пишет издание.Стремление президента США Дональда Трампа к сближению с Россией возродило некогда немыслимую возможность того, что ограничения могут быть ослаблены в случае заключения мирного соглашения, отмечается в материале."Прогноз Gunvor, одного из крупнейших грузоотправителей российской нефти до войны, повышает вероятность возобновления битвы за московские рынки между европейскими торговыми гигантами и группами, преимущественно в Дубае и Гонконге", — пишет издание.В России ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
https://ria.ru/20250324/tramp-2007023195.html
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экономика, цены на нефть, россия, сша, дубай, дональд трамп, gunvor group, vitol, trafigura
Экономика, Цены на нефть, Россия, США, Дубай, Дональд Трамп, Gunvor Group, Vitol, Trafigura
На Западе задумались о борьбе за российскую нефть

FT: европейские нефтяные компании ищут пути возвращения на рынок России

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРабота нефтяных станков-качалок
Работа нефтяных станков-качалок - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Работа нефтяных станков-качалок. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Руководители европейских нефтяных компаний Vitol, Trafigura и Gunvor рассматривают возможность возвращения в Россию, пишет The Financial Times.
"Руководители Vitol, Trafigura и Gunvor заявили, что они, вероятно, вернутся к торговле российской нефтью в случае отмены санкций, но предупредили, что это может занять некоторое время", — пишет издание.
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Стремление президента США Дональда Трампа к сближению с Россией возродило некогда немыслимую возможность того, что ограничения могут быть ослаблены в случае заключения мирного соглашения, отмечается в материале.
"Прогноз Gunvor, одного из крупнейших грузоотправителей российской нефти до войны, повышает вероятность возобновления битвы за московские рынки между европейскими торговыми гигантами и группами, преимущественно в Дубае и Гонконге", — пишет издание.
В России ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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