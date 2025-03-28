В Россию вернули еще одного ребенка с Украины, сообщила Львова-Белова
Львова-Белова: в Россию вернули 17-летнего ребенка, проживавшего на Украине
© Фото : Мария Львова-Белова/TelegramРуслан, проживавший на Украине, воссоединился с бабушкой в России
Руслан, проживавший на Украине, воссоединился с бабушкой в России
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Еще одного ребенка, проживавшего на Украине, удалось вернуть в Россию при посредничестве Катара, мальчик будет жить с бабушкой, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"Продолжаем работу по воссоединению детей с их близкими. Сегодня у нас радостное событие, с бабушкой воссоединился 17-летний Руслан", - сказала Львова-Белова на встрече с семьей.
Она рассказала, что мама мальчика умерла, а в 2014 году он вместе с отцом поехал в гости к родственникам на Украину, но по разным причинам выехать обратно семья уже не смогла. Сам мальчик хотел жить с бабушкой, женщина оформила предварительную опеку.
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"Спасибо министерству иностранных дел РФ за помощь в оформлении необходимых документов, чтобы ребенок смог без проблем въехать в Россию. Большую поддержку оказало Государство Катар: в переговорах с украинской стороной, с транспортными и другими расходами, сопровождением ребенка", - добавила омбудсмен.
Кроме того, Львова-Белова пообещала взять на личный контроль ситуацию с образованием мальчика, медицинским обследованием и оформлением необходимых документов.
Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка уже помог в воссоединении 21 ребенка из 14 семей с близкими в России и 100 детей из 80 семей на Украине и в других странах.