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В Россию вернули еще одного ребенка с Украины, сообщила Львова-Белова - РИА Новости, 28.03.2025
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14:15 28.03.2025 (обновлено: 15:14 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/rossija-2007935139.html
В Россию вернули еще одного ребенка с Украины, сообщила Львова-Белова
В Россию вернули еще одного ребенка с Украины, сообщила Львова-Белова - РИА Новости, 28.03.2025
В Россию вернули еще одного ребенка с Украины, сообщила Львова-Белова
Еще одного ребенка, проживавшего на Украине, удалось вернуть в Россию при посредничестве Катара, мальчик будет жить с бабушкой, сообщила уполномоченный при... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T14:15:00+03:00
2025-03-28T15:14:00+03:00
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катар
украина
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Еще одного ребенка, проживавшего на Украине, удалось вернуть в Россию при посредничестве Катара, мальчик будет жить с бабушкой, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.В пятницу детский омбудсмен и представитель Катара встретились с воссоединенной семьей в Москве."Продолжаем работу по воссоединению детей с их близкими. Сегодня у нас радостное событие, с бабушкой воссоединился 17-летний Руслан", - сказала Львова-Белова на встрече с семьей.Она рассказала, что мама мальчика умерла, а в 2014 году он вместе с отцом поехал в гости к родственникам на Украину, но по разным причинам выехать обратно семья уже не смогла. Сам мальчик хотел жить с бабушкой, женщина оформила предварительную опеку."Спасибо министерству иностранных дел РФ за помощь в оформлении необходимых документов, чтобы ребенок смог без проблем въехать в Россию. Большую поддержку оказало Государство Катар: в переговорах с украинской стороной, с транспортными и другими расходами, сопровождением ребенка", - добавила омбудсмен.Кроме того, Львова-Белова пообещала взять на личный контроль ситуацию с образованием мальчика, медицинским обследованием и оформлением необходимых документов.Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка уже помог в воссоединении 21 ребенка из 14 семей с близкими в России и 100 детей из 80 семей на Украине и в других странах.
https://ria.ru/20240926/deti-1974840315.html
https://ria.ru/20250303/moskalkova-2002801257.html
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россия, катар, украина, мария львова-белова, в мире
Россия, Катар, Украина, Мария Львова-Белова, В мире
В Россию вернули еще одного ребенка с Украины, сообщила Львова-Белова

Львова-Белова: в Россию вернули 17-летнего ребенка, проживавшего на Украине

© Фото : Мария Львова-Белова/TelegramРуслан, проживавший на Украине, воссоединился с бабушкой в России
Руслан, проживавший на Украине, воссоединился с бабушкой в России - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Фото : Мария Львова-Белова/Telegram
Руслан, проживавший на Украине, воссоединился с бабушкой в России
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Еще одного ребенка, проживавшего на Украине, удалось вернуть в Россию при посредничестве Катара, мальчик будет жить с бабушкой, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
В пятницу детский омбудсмен и представитель Катара встретились с воссоединенной семьей в Москве.
"Продолжаем работу по воссоединению детей с их близкими. Сегодня у нас радостное событие, с бабушкой воссоединился 17-летний Руслан", - сказала Львова-Белова на встрече с семьей.
Она рассказала, что мама мальчика умерла, а в 2014 году он вместе с отцом поехал в гости к родственникам на Украину, но по разным причинам выехать обратно семья уже не смогла. Сам мальчик хотел жить с бабушкой, женщина оформила предварительную опеку.
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"Спасибо министерству иностранных дел РФ за помощь в оформлении необходимых документов, чтобы ребенок смог без проблем въехать в Россию. Большую поддержку оказало Государство Катар: в переговорах с украинской стороной, с транспортными и другими расходами, сопровождением ребенка", - добавила омбудсмен.
Кроме того, Львова-Белова пообещала взять на личный контроль ситуацию с образованием мальчика, медицинским обследованием и оформлением необходимых документов.
Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка уже помог в воссоединении 21 ребенка из 14 семей с близкими в России и 100 детей из 80 семей на Украине и в других странах.
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