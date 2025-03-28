https://ria.ru/20250328/rossija-2007935139.html

В Россию вернули еще одного ребенка с Украины, сообщила Львова-Белова

В Россию вернули еще одного ребенка с Украины, сообщила Львова-Белова - РИА Новости, 28.03.2025

В Россию вернули еще одного ребенка с Украины, сообщила Львова-Белова

Еще одного ребенка, проживавшего на Украине, удалось вернуть в Россию при посредничестве Катара, мальчик будет жить с бабушкой, сообщила уполномоченный при... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T14:15:00+03:00

2025-03-28T14:15:00+03:00

2025-03-28T15:14:00+03:00

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катар

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Еще одного ребенка, проживавшего на Украине, удалось вернуть в Россию при посредничестве Катара, мальчик будет жить с бабушкой, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.В пятницу детский омбудсмен и представитель Катара встретились с воссоединенной семьей в Москве."Продолжаем работу по воссоединению детей с их близкими. Сегодня у нас радостное событие, с бабушкой воссоединился 17-летний Руслан", - сказала Львова-Белова на встрече с семьей.Она рассказала, что мама мальчика умерла, а в 2014 году он вместе с отцом поехал в гости к родственникам на Украину, но по разным причинам выехать обратно семья уже не смогла. Сам мальчик хотел жить с бабушкой, женщина оформила предварительную опеку."Спасибо министерству иностранных дел РФ за помощь в оформлении необходимых документов, чтобы ребенок смог без проблем въехать в Россию. Большую поддержку оказало Государство Катар: в переговорах с украинской стороной, с транспортными и другими расходами, сопровождением ребенка", - добавила омбудсмен.Кроме того, Львова-Белова пообещала взять на личный контроль ситуацию с образованием мальчика, медицинским обследованием и оформлением необходимых документов.Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка уже помог в воссоединении 21 ребенка из 14 семей с близкими в России и 100 детей из 80 семей на Украине и в других странах.

https://ria.ru/20240926/deti-1974840315.html

https://ria.ru/20250303/moskalkova-2002801257.html

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катар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, катар, украина, мария львова-белова, в мире