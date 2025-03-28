https://ria.ru/20250328/rossija-2007899249.html
LG провела пробный перезапуск завода в России
LG провела пробный перезапуск завода в России - РИА Новости, 28.03.2025
LG провела пробный перезапуск завода в России
Южнокорейская LG Electronics провела пробный перезапуск завода в России и внимательно следит за ситуацией с переговорами по Украине, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T11:56:00+03:00
2025-03-28T11:56:00+03:00
2025-03-28T12:50:00+03:00
россия
южная корея
москва
георгий зиновьев
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СЕУЛ, 28 мар — РИА Новости. Южнокорейская LG Electronics провела пробный перезапуск завода в России и внимательно следит за ситуацией с переговорами по Украине, заявили РИА Новости в компании. "Ситуация российского филиала LG Electronics заключается в том, что, в отличие от Hyundai, вопроса о продаже филиала и других подобных вопросов не возникало. После начала конфликта производство было приостановлено, однако когда появились признаки возможного прекращения конфликта, в компании начали беспокоиться о коррозии оборудования на местных объектах, поэтому было принято решение провести пробный перезапуск", — пояснил представитель LG. Речь идет о заводе по производству электронных приборов в Москве. До начала украинского конфликта там выпускали стиральные машины и холодильники.Собеседник агентства подчеркнул, что перезапуск нужен, чтобы предотвратить износ простаивающих мощностей. Для производства используются материалы, уже имеющиеся на заводе, добавил он. По словам генерального директора LG Чо Чжу Вана, компания по-прежнему "проявляет осторожность, поскольку конфликт еще не закончился", внимательно следит за ситуацией и сможет возобновить работу, когда с России снимут санкции. Представитель LG добавил, что вопрос о дальнейшей работе российского филиала не может быть "исключительно решением компании", поскольку важны и межправительственные договоренности, и то, какие решения примет правительство Южной Кореи. "Поэтому мы внимательно следим за ситуацией", — заверил он. Как отмечал российский посол в Сеуле Георгий Зиновьев, путь к восстановлению отношений России и Южной Кореи лежит через снятие санкций.
https://ria.ru/20240828/hyundai-1968879271.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, южная корея, москва, георгий зиновьев, hyundai creta, экономика
Россия, Южная Корея, Москва, Георгий Зиновьев, Hyundai Creta, Экономика
LG провела пробный перезапуск завода в России
LG Electronics провела пробный перезапуск завода в Москве
СЕУЛ, 28 мар — РИА Новости. Южнокорейская LG Electronics провела пробный перезапуск завода в России и внимательно следит за ситуацией с переговорами по Украине, заявили РИА Новости в компании.
"Ситуация российского филиала LG Electronics заключается в том, что, в отличие от Hyundai, вопроса о продаже филиала и других подобных вопросов не возникало. После начала конфликта производство было приостановлено, однако когда появились признаки возможного прекращения конфликта, в компании начали беспокоиться о коррозии оборудования на местных объектах, поэтому было принято решение провести пробный перезапуск", — пояснил представитель LG.
Речь идет о заводе по производству электронных приборов в Москве. До начала украинского конфликта там выпускали стиральные машины и холодильники.
Собеседник агентства подчеркнул, что перезапуск нужен, чтобы предотвратить износ простаивающих мощностей. Для производства используются материалы, уже имеющиеся на заводе, добавил он.
По словам генерального директора LG Чо Чжу Вана, компания по-прежнему "проявляет осторожность, поскольку конфликт еще не закончился", внимательно следит за ситуацией и сможет возобновить работу, когда с России снимут санкции.
Представитель LG добавил, что вопрос о дальнейшей работе российского филиала не может быть "исключительно решением компании", поскольку важны и межправительственные договоренности, и то, какие решения примет правительство Южной Кореи
.
"Поэтому мы внимательно следим за ситуацией", — заверил он.
Как отмечал российский посол в Сеуле Георгий Зиновьев
, путь к восстановлению отношений России и Южной Кореи лежит через снятие санкций.