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Украинский пленный рассказал, что хотел остаться в России - РИА Новости, 28.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:07 28.03.2025 (обновлено: 10:42 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/rossija-2007861286.html
Украинский пленный рассказал, что хотел остаться в России
Украинский пленный рассказал, что хотел остаться в России - РИА Новости, 28.03.2025
Украинский пленный рассказал, что хотел остаться в России
Взятый в плен в Курской области украинский военнослужащий Владимир Бережных рассказал, что хотел остаться жить в России, для этого он надел вещи убитого... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T09:07:00+03:00
2025-03-28T10:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
украина
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Взятый в плен в Курской области украинский военнослужащий Владимир Бережных рассказал, что хотел остаться жить в России, для этого он надел вещи убитого местного жителя и притворился гражданским, но выдал себя натовскими берцами. "Когда взяли в кольцо россияне, наши ушли. Я остался жить в Плехово (Курская область - ред.). Жил там два дня. Нашел я баню, там оказалась курточка и вещи местного, я надел всё это на себя, форму свою снял. Притворился гражданским человеком. В куртке был паспорт этого гражданина. Гражданин сам лежал убитый", - сказал Бережных в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. Он заявил, что хотел найти себе женщину и остаться жить в России, потому что на Украине его судьба не сложилась. Пленный уточнил, что жителей дома - трех мужчин и бабушку - убило осколками от снарядов. "Через два дня вышел за сигаретами, и меня взяли российские войска... Я был в берцах украинских, я уже ноги натер этими валенками. И они сразу обратили внимание на украинские, натовские берцы", - заключил Бережных.
https://ria.ru/20250327/plennyj-2007616218.html
https://ria.ru/20250105/vsu-1992557350.html
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курская область
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Пленный солдат ВСУ рассказал, что хотел остаться жить в России
Взятый в плен в Курской области солдат ВСУ рассказал, что хотел остаться жить в России – для этого он надел вещи убитого местного жителя и притворился гражданским. Выдал он себя натовскими берцами. И, как следует из видео Минобороны, даже пожаловался, что уже ноги ими натер. Оставшись в России, он хотел найти себе женщину – на Украине его судьба не сложилась.
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россия, курская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Украина
Украинский пленный рассказал, что хотел остаться в России

Пленный Бережных рассказал, как притворился гражданским, но выдал себя берцами

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Взятый в плен в Курской области украинский военнослужащий Владимир Бережных рассказал, что хотел остаться жить в России, для этого он надел вещи убитого местного жителя и притворился гражданским, но выдал себя натовскими берцами.
"Когда взяли в кольцо россияне, наши ушли. Я остался жить в Плехово (Курская область - ред.). Жил там два дня. Нашел я баню, там оказалась курточка и вещи местного, я надел всё это на себя, форму свою снял. Притворился гражданским человеком. В куртке был паспорт этого гражданина. Гражданин сам лежал убитый", - сказал Бережных в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
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Он заявил, что хотел найти себе женщину и остаться жить в России, потому что на Украине его судьба не сложилась.
Пленный уточнил, что жителей дома - трех мужчин и бабушку - убило осколками от снарядов.
"Через два дня вышел за сигаретами, и меня взяли российские войска... Я был в берцах украинских, я уже ноги натер этими валенками. И они сразу обратили внимание на украинские, натовские берцы", - заключил Бережных.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьУкраина
 
 
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