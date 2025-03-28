https://ria.ru/20250328/rosprirodnadzor-2008055947.html

Дело экс-замглавы Росприроднадзора передали в прокуратуру

Дело экс-замглавы Росприроднадзора передали в прокуратуру - РИА Новости, 28.03.2025

Дело экс-замглавы Росприроднадзора передали в прокуратуру

Уголовное дело в отношении экс-замглавы Росприроднадзора Олега Долматова и бывшего директора Федерального центра анализа и оценки техногенного воздействия... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T22:28:00+03:00

2025-03-28T22:28:00+03:00

2025-03-28T22:28:00+03:00

происшествия

восточный административный округ (москва)

олег долматов

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

россия

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Уголовное дело в отношении экс-замглавы Росприроднадзора Олега Долматова и бывшего директора Федерального центра анализа и оценки техногенного воздействия (ФЦАО) Владислава Новикова, обвиняемых в мошенничестве на 370 миллионов рублей, передано в прокуратуру, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Следствие считает, что Долматов и Новиков летом 2015 года решили похитить деньги, выделенные на разработку программно-технического обеспечения учета объектов отрицательного воздействия на окружающую среду, искусственно завысив цену ПО. Долматов, по мнению следствия, организовал подготовку документов, которые обосновывали завышенные расходы, а также обеспечил победу в конкурсе аффилированной ему компании. Из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости, 25 февраля 2025 года стало известно, что Росприроднадзор через суд требует 370 миллионов рублей с Долматова и Новикова. "Уголовное дело передано в прокуратуру Восточного административного округа Москвы", - сказал собеседник агентства. Представитель правоохранительных органов добавил, что ранее был продлен арест фигурантов до 28 апреля, также суд продлил арест на имущество обвиняемых. Свои сроки уже получили два других фигуранта уголовного дела: бывший замдиректора ФЦАО Андрей Кудрявцев и гендиректор ООО "Адиком Системс" Игорь Теперин.

https://ria.ru/20250326/pevets-2007502337.html

https://ria.ru/20250327/rusagro-2007696910.html

восточный административный округ (москва)

россия

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происшествия, восточный административный округ (москва), олег долматов, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), россия