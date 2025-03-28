Рейтинг@Mail.ru
Дело экс-замглавы Росприроднадзора передали в прокуратуру - РИА Новости, 28.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:28 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/rosprirodnadzor-2008055947.html
Дело экс-замглавы Росприроднадзора передали в прокуратуру
Дело экс-замглавы Росприроднадзора передали в прокуратуру - РИА Новости, 28.03.2025
Дело экс-замглавы Росприроднадзора передали в прокуратуру
Уголовное дело в отношении экс-замглавы Росприроднадзора Олега Долматова и бывшего директора Федерального центра анализа и оценки техногенного воздействия... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T22:28:00+03:00
2025-03-28T22:28:00+03:00
происшествия
восточный административный округ (москва)
олег долматов
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006801719_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_adadcbd8ded84f92ca59e444ff30dfa2.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Уголовное дело в отношении экс-замглавы Росприроднадзора Олега Долматова и бывшего директора Федерального центра анализа и оценки техногенного воздействия (ФЦАО) Владислава Новикова, обвиняемых в мошенничестве на 370 миллионов рублей, передано в прокуратуру, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Следствие считает, что Долматов и Новиков летом 2015 года решили похитить деньги, выделенные на разработку программно-технического обеспечения учета объектов отрицательного воздействия на окружающую среду, искусственно завысив цену ПО. Долматов, по мнению следствия, организовал подготовку документов, которые обосновывали завышенные расходы, а также обеспечил победу в конкурсе аффилированной ему компании. Из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости, 25 февраля 2025 года стало известно, что Росприроднадзор через суд требует 370 миллионов рублей с Долматова и Новикова. "Уголовное дело передано в прокуратуру Восточного административного округа Москвы", - сказал собеседник агентства. Представитель правоохранительных органов добавил, что ранее был продлен арест фигурантов до 28 апреля, также суд продлил арест на имущество обвиняемых. Свои сроки уже получили два других фигуранта уголовного дела: бывший замдиректора ФЦАО Андрей Кудрявцев и гендиректор ООО "Адиком Системс" Игорь Теперин.
https://ria.ru/20250326/pevets-2007502337.html
https://ria.ru/20250327/rusagro-2007696910.html
восточный административный округ (москва)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006801719_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_0cc61257ac9315ece35c899c78341f9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, восточный административный округ (москва), олег долматов, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), россия
Происшествия, Восточный административный округ (Москва), Олег Долматов, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Россия
Дело экс-замглавы Росприроднадзора передали в прокуратуру

Дело о хищении 370 миллионов рублей у Росприроднадзора передали в прокуратуру

© Фото : Прокуратура Московской областиСотрудник прокуратуры
Сотрудник прокуратуры - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Фото : Прокуратура Московской области
Сотрудник прокуратуры. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Уголовное дело в отношении экс-замглавы Росприроднадзора Олега Долматова и бывшего директора Федерального центра анализа и оценки техногенного воздействия (ФЦАО) Владислава Новикова, обвиняемых в мошенничестве на 370 миллионов рублей, передано в прокуратуру, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Следствие считает, что Долматов и Новиков летом 2015 года решили похитить деньги, выделенные на разработку программно-технического обеспечения учета объектов отрицательного воздействия на окружающую среду, искусственно завысив цену ПО. Долматов, по мнению следствия, организовал подготовку документов, которые обосновывали завышенные расходы, а также обеспечил победу в конкурсе аффилированной ему компании. Из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости, 25 февраля 2025 года стало известно, что Росприроднадзор через суд требует 370 миллионов рублей с Долматова и Новикова.
Певец Эмиль Кадыров - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Эмиля Кадырова допрашивают по делу о хищении на "Пушкинских картах"
26 марта, 16:46
"Уголовное дело передано в прокуратуру Восточного административного округа Москвы", - сказал собеседник агентства.
Представитель правоохранительных органов добавил, что ранее был продлен арест фигурантов до 28 апреля, также суд продлил арест на имущество обвиняемых.
Свои сроки уже получили два других фигуранта уголовного дела: бывший замдиректора ФЦАО Андрей Кудрявцев и гендиректор ООО "Адиком Системс" Игорь Теперин.
Максим Басов - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Экс-гендиректора "Русагро" арестовали по делу о мошенничестве
27 марта, 14:59
 
ПроисшествияВосточный административный округ (Москва)Олег ДолматовФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала