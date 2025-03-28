https://ria.ru/20250328/rosaviatsiya-2007858504.html

В саратовском аэропорту сняли временные ограничения

В саратовском аэропорту сняли временные ограничения - РИА Новости, 28.03.2025

В саратовском аэропорту сняли временные ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T08:35:00+03:00

2025-03-28T08:35:00+03:00

2025-03-28T08:42:00+03:00

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

атака беспилотников на москву и подмосковье

саратов

безопасность

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."В аэропорту Саратов (Гагарин) в 08.10 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении Кореняко в Telegram-канале.Ограничения вводились ранее утром для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

https://ria.ru/20250327/aeroport-2007779052.html

саратов

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2025

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), атака беспилотников на москву и подмосковье, саратов, безопасность