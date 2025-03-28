https://ria.ru/20250328/rosaviatsiya-2007853019.html

В аэропорту Саратова ввели ограничения на полеты

В аэропорту Саратова ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 28.03.2025

В аэропорту Саратова ввели ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Саратова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T07:07:00+03:00

2025-03-28T07:07:00+03:00

2025-03-28T07:19:00+03:00

саратов

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Саратова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС сегодня ранним утром введены в аэропорту Саратов (Гагарин; UWSG)", - написал он в Telegram-канале.Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет, добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20250327/aeroport-2007776834.html

саратов

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2025

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саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)