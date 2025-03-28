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Глава Росатома назвал вариант передачи ЗАЭС под управление США фантастикой - РИА Новости, 28.03.2025
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13:17 28.03.2025 (обновлено: 13:32 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/rosatom-2007920954.html
Глава Росатома назвал вариант передачи ЗАЭС под управление США фантастикой
Глава Росатома назвал вариант передачи ЗАЭС под управление США фантастикой - РИА Новости, 28.03.2025
Глава Росатома назвал вариант передачи ЗАЭС под управление США фантастикой
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей назвал вариант с передачей Запорожской АЭС под управление США ненаучной фантастикой, поскольку станция... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T13:17:00+03:00
2025-03-28T13:32:00+03:00
сша
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
запорожская аэс
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безопасность
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей назвал вариант с передачей Запорожской АЭС под управление США ненаучной фантастикой, поскольку станция находится на территории России."Это ненаучная фантастика", - сказал Лихачев корреспонденту издания Life Александру Юнашеву."Это наш объект, находящийся на нашей территории. На нем работают граждане России. Как он может управляться представителями другого государства?" - добавил глава "Росатома".Как отмечало ранее украинское издание "Страна.ua", Киев, пытаясь привлечь внимание президента США Дональда Трампа предложением об управлении находящейся под контролем РФ Запорожской АЭС, спровоцировал Вашингтон на обсуждение идеи включить в зону американских интересов все украинские атомные станции. Зеленский утверждал, что в ходе разговора с Трампом обсуждалась только ситуация вокруг Запорожской АЭС, а не передача под управление США всех оставшихся у Украины атомных станций.МИД РФ ранее заявлял, что передача Запорожской АЭС или контроля над ней Украине или другой стране невозможны, как недопустима и совместная эксплуатация станции. В министерстве добавили, что тесное сотрудничество обладающих внушительным диверсионным потенциалом разведок стран НАТО с Украиной делает невозможным даже временный допуск представителей этих стран на ЗАЭС.
https://ria.ru/20250326/zaes-2007322114.html
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сша, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс, россия, безопасность
США, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Запорожская АЭС, Россия, Безопасность
Глава Росатома назвал вариант передачи ЗАЭС под управление США фантастикой

Лихачев назвал вариант передачи ЗАЭС под управление США ненаучной фантастикой

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на брифинге по итогам встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Москве
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев на брифинге по итогам встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Москве - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей назвал вариант с передачей Запорожской АЭС под управление США ненаучной фантастикой, поскольку станция находится на территории России.
"Это ненаучная фантастика", - сказал Лихачев корреспонденту издания Life Александру Юнашеву.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Россия никому не отдаст контроль над ЗАЭС, заявил Ульянов
26 марта, 00:12
"Это наш объект, находящийся на нашей территории. На нем работают граждане России. Как он может управляться представителями другого государства?" - добавил глава "Росатома".
Как отмечало ранее украинское издание "Страна.ua", Киев, пытаясь привлечь внимание президента США Дональда Трампа предложением об управлении находящейся под контролем РФ Запорожской АЭС, спровоцировал Вашингтон на обсуждение идеи включить в зону американских интересов все украинские атомные станции. Зеленский утверждал, что в ходе разговора с Трампом обсуждалась только ситуация вокруг Запорожской АЭС, а не передача под управление США всех оставшихся у Украины атомных станций.
МИД РФ ранее заявлял, что передача Запорожской АЭС или контроля над ней Украине или другой стране невозможны, как недопустима и совместная эксплуатация станции. В министерстве добавили, что тесное сотрудничество обладающих внушительным диверсионным потенциалом разведок стран НАТО с Украиной делает невозможным даже временный допуск представителей этих стран на ЗАЭС.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
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26 марта, 17:42
 
СШАГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Запорожская АЭСРоссияБезопасность
 
 
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