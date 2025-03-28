Рейтинг@Mail.ru
На Западе высмеяли Зеленского после унижения на саммите в Париже - РИА Новости, 28.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:14 28.03.2025 (обновлено: 03:16 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/rezultaty-2007840898.html
На Западе высмеяли Зеленского после унижения на саммите в Париже
На Западе высмеяли Зеленского после унижения на саммите в Париже - РИА Новости, 28.03.2025
На Западе высмеяли Зеленского после унижения на саммите в Париже
Глава киевского режима Владимир Зеленский остался разочарован результатами саммита "коалиции желающих" в Париже, такое мнение высказал ирландский журналист Чей... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T03:14:00+03:00
2025-03-28T03:16:00+03:00
в мире
украина
франция
париж
владимир зеленский
чей боуз
кир стармер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007777140_0:0:2736:1540_1920x0_80_0_0_d14e052d721460cf0bf848c6fd3fe7be.jpg
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский остался разочарован результатами саммита "коалиции желающих" в Париже, такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х.&quot;Зеленский остался недоволен прошедшим сегодня в Париже саммитом по Украине&quot;, — написал он.Журналист также обратил внимание на итоги прошедшей встречи, которые полностью противоречат заявлениям о намерениях организаторов мероприятия."Украина не получила никаких гарантий безопасности; Франция отказалась конфисковать замороженные российские активы в пользу Киева; Польша отказалась вводить войска на Украину в любом формате; ЕС отказался размещать "миротворцев" на линии соприкосновения", — резюмировал Боуз.Саммит "коалиции желающих", где обсуждались гарантии безопасности для Украины, включая размещение там "миротворцев", прошел в четверг в Париже. В нем приняли участие президенты и премьеры из 28 стран, в том числе из ЕС, а также главы Европейского совета и Европейской комиссии, генеральный секретарь НАТО. На уровне послов были представлены Австрия, Австралия и Канада.Агентство Bloomberg 13 марта передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" — группе государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности. Газета Telegraph, в свою очередь, со ссылкой на высокопоставленные военные источники 23 марта сообщала, что британские военные назвали планы британского премьера политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии.Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В ведомстве ранее заявили, что планы некоторых стран ЕС направить миротворцев на Украину — это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у Киева.
https://ria.ru/20250328/zelenskiy-2007834078.html
https://ria.ru/20250327/zelenskiy-2007803441.html
https://ria.ru/20250325/ukraina-2007202472.html
украина
франция
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007777140_79:0:2511:1824_1920x0_80_0_0_413e6bca03c15607d3efba4c8166c832.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, франция, париж, владимир зеленский, чей боуз, кир стармер
В мире, Украина, Франция, Париж, Владимир Зеленский, Чей Боуз, Кир Стармер
На Западе высмеяли Зеленского после унижения на саммите в Париже

Журналист Боуз: Зеленский разочарован результатами саммита в Париже

© AP Photo / Aurelien MorissardВладимир Зеленский в Париже
Владимир Зеленский в Париже - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© AP Photo / Aurelien Morissard
Владимир Зеленский в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский остался разочарован результатами саммита "коалиции желающих" в Париже, такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х.
«

"Зеленский остался недоволен прошедшим сегодня в Париже саммитом по Украине", — написал он.

Владимир Зеленский в Париже - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
"Россия ударит": в Раде рассказали о страшной трагедии Зеленского
01:53
Журналист также обратил внимание на итоги прошедшей встречи, которые полностью противоречат заявлениям о намерениях организаторов мероприятия.
"Украина не получила никаких гарантий безопасности; Франция отказалась конфисковать замороженные российские активы в пользу Киева; Польша отказалась вводить войска на Украину в любом формате; ЕС отказался размещать "миротворцев" на линии соприкосновения", — резюмировал Боуз.
Саммит "коалиции желающих", где обсуждались гарантии безопасности для Украины, включая размещение там "миротворцев", прошел в четверг в Париже. В нем приняли участие президенты и премьеры из 28 стран, в том числе из ЕС, а также главы Европейского совета и Европейской комиссии, генеральный секретарь НАТО. На уровне послов были представлены Австрия, Австралия и Канада.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Зеленский назвал россиян динозаврами
Вчера, 21:14
Агентство Bloomberg 13 марта передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" — группе государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности. Газета Telegraph, в свою очередь, со ссылкой на высокопоставленные военные источники 23 марта сообщала, что британские военные назвали планы британского премьера политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В ведомстве ранее заявили, что планы некоторых стран ЕС направить миротворцев на Украину — это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у Киева.
Украинский военнослужащий под Киевом - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
"Еще один голиаф": на Украине забили тревогу из-за страшной перспективы
25 марта, 15:07
 
В миреУкраинаФранцияПарижВладимир ЗеленскийЧей БоузКир Стармер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала