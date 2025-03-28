На Западе высмеяли Зеленского после унижения на саммите в Париже
Журналист Боуз: Зеленский разочарован результатами саммита в Париже
© AP Photo / Aurelien MorissardВладимир Зеленский в Париже
© AP Photo / Aurelien Morissard
Владимир Зеленский в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский остался разочарован результатами саммита "коалиции желающих" в Париже, такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х.
Журналист также обратил внимание на итоги прошедшей встречи, которые полностью противоречат заявлениям о намерениях организаторов мероприятия.
Саммит "коалиции желающих", где обсуждались гарантии безопасности для Украины, включая размещение там "миротворцев", прошел в четверг в Париже. В нем приняли участие президенты и премьеры из 28 стран, в том числе из ЕС, а также главы Европейского совета и Европейской комиссии, генеральный секретарь НАТО. На уровне послов были представлены Австрия, Австралия и Канада.
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Агентство Bloomberg 13 марта передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" — группе государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности. Газета Telegraph, в свою очередь, со ссылкой на высокопоставленные военные источники 23 марта сообщала, что британские военные назвали планы британского премьера политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В ведомстве ранее заявили, что планы некоторых стран ЕС направить миротворцев на Украину — это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у Киева.