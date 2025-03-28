https://ria.ru/20250328/rezhim-2007863311.html

В челябинском поселке ввели режим ЧС после взрыва газа

В челябинском поселке ввели режим ЧС после взрыва газа - РИА Новости, 28.03.2025

В челябинском поселке ввели режим ЧС после взрыва газа

Режим чрезвычайной ситуации введен в поселке Красногорский Челябинской области, где из-за возгорания газовоздушной смеси в жилой пятиэтажке погиб человек,... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T09:23:00+03:00

2025-03-28T09:23:00+03:00

2025-03-28T09:23:00+03:00

происшествия

челябинская область

еманжелинский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мар – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в поселке Красногорский Челябинской области, где из-за возгорания газовоздушной смеси в жилой пятиэтажке погиб человек, сообщает администрация Еманжелинского района. Днем в четверг в результате хлопка газа в квартире на втором этаже произошло разрушение межкомнатных и межквартирной перегородок, остекления квартиры и подъезда. По данным МЧС, один человек погиб, еще четверо были госпитализированы. По факту ЧП СУСК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. "В поселке Красногорский введен режим ЧС муниципального уровня локального характера. Все службы продолжают работать в оперативном режиме", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240822/pozhar-1967715077.html

челябинская область

еманжелинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, челябинская область, еманжелинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)