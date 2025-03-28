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В челябинском поселке ввели режим ЧС после взрыва газа - РИА Новости, 28.03.2025
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09:23 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/rezhim-2007863311.html
В челябинском поселке ввели режим ЧС после взрыва газа
В челябинском поселке ввели режим ЧС после взрыва газа - РИА Новости, 28.03.2025
В челябинском поселке ввели режим ЧС после взрыва газа
Режим чрезвычайной ситуации введен в поселке Красногорский Челябинской области, где из-за возгорания газовоздушной смеси в жилой пятиэтажке погиб человек,... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T09:23:00+03:00
2025-03-28T09:23:00+03:00
происшествия
челябинская область
еманжелинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мар – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в поселке Красногорский Челябинской области, где из-за возгорания газовоздушной смеси в жилой пятиэтажке погиб человек, сообщает администрация Еманжелинского района. Днем в четверг в результате хлопка газа в квартире на втором этаже произошло разрушение межкомнатных и межквартирной перегородок, остекления квартиры и подъезда. По данным МЧС, один человек погиб, еще четверо были госпитализированы. По факту ЧП СУСК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. "В поселке Красногорский введен режим ЧС муниципального уровня локального характера. Все службы продолжают работать в оперативном режиме", - говорится в сообщении.
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челябинская область
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происшествия, челябинская область, еманжелинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Челябинская область, Еманжелинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В челябинском поселке ввели режим ЧС после взрыва газа

В поселке под челябинским Еманжелинском ввели режим ЧС после взрыва газа в доме

© Фото : ГУ МЧС России по Челябинской областиСотрудник МЧС на месте взрыва газа в поселке Красногорский Челябинской области
Сотрудник МЧС на месте взрыва газа в поселке Красногорский Челябинской области - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Челябинской области
Сотрудник МЧС на месте взрыва газа в поселке Красногорский Челябинской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мар – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в поселке Красногорский Челябинской области, где из-за возгорания газовоздушной смеси в жилой пятиэтажке погиб человек, сообщает администрация Еманжелинского района.
Днем в четверг в результате хлопка газа в квартире на втором этаже произошло разрушение межкомнатных и межквартирной перегородок, остекления квартиры и подъезда. По данным МЧС, один человек погиб, еще четверо были госпитализированы. По факту ЧП СУСК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
"В поселке Красногорский введен режим ЧС муниципального уровня локального характера. Все службы продолжают работать в оперативном режиме", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияЧелябинская областьЕманжелинский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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