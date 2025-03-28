Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ обсудил инновации в праве для поддержки экспорта на Московском юрфоруме - РИА Новости, 28.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:27 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/rets-2007922914.html
РЭЦ обсудил инновации в праве для поддержки экспорта на Московском юрфоруме
РЭЦ обсудил инновации в праве для поддержки экспорта на Московском юрфоруме - РИА Новости, 28.03.2025
РЭЦ обсудил инновации в праве для поддержки экспорта на Московском юрфоруме
В рамках
2025-03-28T13:27:00+03:00
2025-03-28T13:27:00+03:00
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003189605_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_31afdfbd853852ceb13673b3ccd3bcd0.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Артур Завьялов принял участие в XII Московском юридическом форуме, где обсуждались вопросы внедрения инноваций в контексте российских правовых стандартов и национальных целей, сообщает центр."Мероприятие, организованное Московским государственным юридическим университетом имени О. Е. Кутафина, собрало ведущих экспертов, ученых, практиков и представителей государственных структур, институтов развития для обсуждения актуальных правовых вопросов", - говорится в сообщении.В рамках форума, проходившего 25 и 26 марта, состоялись открытые диалоги и панельные дискуссии по пяти тематическим трекам, охватывающим широкий спектр вопросов, от технологического лидерства и гармонизации частных и публичных интересов до проблематики разрешения международных споров.Участниками сессии "Экспортно-импортные отношения в условиях экономических ограничений" было отмечено, что укрепление рубля, снижение импортных поставок, сложности в расчетах и логистике, а также тарифные и нетарифные барьеры в зарубежных странах оказывают значительное давление на экспорт российских товаров."В условиях меняющейся экономической конъюнктуры особенно важно обеспечить российским экспортерам всестороннюю поддержку. Российский экспортный центр предлагает уникальный набор продуктов, направленный на решение широкого спектра операционных вопросов в сфере внешней торговли", — подчеркнул Завьялов.Он также добавил, что в продуктовый портфель Группы РЭЦ входят услуги в сфере развития экспортных компетенций, консалтинговая, аналитическая и финансовая поддержка, продукты для установления бизнес-коммуникаций с зарубежными партнерами, а также услуги аккредитованных профессиональных операторов рынка. Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт"."Этот набор специализированных продуктов, дополненный возможностями созданной региональной и зарубежной инфраструктуры поддержки экспорта, позволяет не только преодолевать текущие трудности, но и выявлять новые возможности для роста. Мы продолжаем активно развивать наши программы и услуги, чтобы помочь экспортерам максимально эффективно справляться с вызовами и использовать потенциал, который предоставляет международный рынок", - заключил Завьялов.
https://ria.ru/20250328/vystavka-2007919275.html
https://ria.ru/20250328/kontent-2007916850.html
https://ria.ru/20250325/vystavka-2007172686.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003189605_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_098117c709ef0fd4efb36a8924c092e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), москва
Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), Москва
РЭЦ обсудил инновации в праве для поддержки экспорта на Московском юрфоруме

РЭЦ обсудил инновации в праве для поддержки экспорта на юрфоруме в Москве

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд Российского экспортного центра на Международной промышленной выставке "Иннопром-2021" в Екатеринбурге
Стенд Российского экспортного центра на Международной промышленной выставке Иннопром-2021 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Стенд Российского экспортного центра на Международной промышленной выставке "Иннопром-2021" в Екатеринбурге
Читать ria.ru в
Дзен
В рамках
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Артур Завьялов принял участие в XII Московском юридическом форуме, где обсуждались вопросы внедрения инноваций в контексте российских правовых стандартов и национальных целей, сообщает центр.
"Мероприятие, организованное Московским государственным юридическим университетом имени О. Е. Кутафина, собрало ведущих экспертов, ученых, практиков и представителей государственных структур, институтов развития для обсуждения актуальных правовых вопросов", - говорится в сообщении.
Стенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
РЭЦ открыл прием заявок на участие в выставке на форуме "Сделано в России"
Вчера, 13:12
В рамках форума, проходившего 25 и 26 марта, состоялись открытые диалоги и панельные дискуссии по пяти тематическим трекам, охватывающим широкий спектр вопросов, от технологического лидерства и гармонизации частных и публичных интересов до проблематики разрешения международных споров.
Участниками сессии "Экспортно-импортные отношения в условиях экономических ограничений" было отмечено, что укрепление рубля, снижение импортных поставок, сложности в расчетах и логистике, а также тарифные и нетарифные барьеры в зарубежных странах оказывают значительное давление на экспорт российских товаров.
В офисе АО Российский экспортный центр (РЭЦ) в Москве - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Возможности продвижения российского контента в Китай обсудили на МФПМ
Вчера, 13:00
"В условиях меняющейся экономической конъюнктуры особенно важно обеспечить российским экспортерам всестороннюю поддержку. Российский экспортный центр предлагает уникальный набор продуктов, направленный на решение широкого спектра операционных вопросов в сфере внешней торговли", — подчеркнул Завьялов.
Он также добавил, что в продуктовый портфель Группы РЭЦ входят услуги в сфере развития экспортных компетенций, консалтинговая, аналитическая и финансовая поддержка, продукты для установления бизнес-коммуникаций с зарубежными партнерами, а также услуги аккредитованных профессиональных операторов рынка. Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
"Этот набор специализированных продуктов, дополненный возможностями созданной региональной и зарубежной инфраструктуры поддержки экспорта, позволяет не только преодолевать текущие трудности, но и выявлять новые возможности для роста. Мы продолжаем активно развивать наши программы и услуги, чтобы помочь экспортерам максимально эффективно справляться с вызовами и использовать потенциал, который предоставляет международный рынок", - заключил Завьялов.
Стенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Потенциал переговоров на выставке в Индии достиг почти 1 млрд руб
25 марта, 13:09
 
ЭкономикаРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала