https://ria.ru/20250328/rets-2007922914.html

РЭЦ обсудил инновации в праве для поддержки экспорта на Московском юрфоруме

РЭЦ обсудил инновации в праве для поддержки экспорта на Московском юрфоруме - РИА Новости, 28.03.2025

РЭЦ обсудил инновации в праве для поддержки экспорта на Московском юрфоруме

В рамках

2025-03-28T13:27:00+03:00

2025-03-28T13:27:00+03:00

2025-03-28T13:27:00+03:00

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

москва

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Артур Завьялов принял участие в XII Московском юридическом форуме, где обсуждались вопросы внедрения инноваций в контексте российских правовых стандартов и национальных целей, сообщает центр."Мероприятие, организованное Московским государственным юридическим университетом имени О. Е. Кутафина, собрало ведущих экспертов, ученых, практиков и представителей государственных структур, институтов развития для обсуждения актуальных правовых вопросов", - говорится в сообщении.В рамках форума, проходившего 25 и 26 марта, состоялись открытые диалоги и панельные дискуссии по пяти тематическим трекам, охватывающим широкий спектр вопросов, от технологического лидерства и гармонизации частных и публичных интересов до проблематики разрешения международных споров.Участниками сессии "Экспортно-импортные отношения в условиях экономических ограничений" было отмечено, что укрепление рубля, снижение импортных поставок, сложности в расчетах и логистике, а также тарифные и нетарифные барьеры в зарубежных странах оказывают значительное давление на экспорт российских товаров."В условиях меняющейся экономической конъюнктуры особенно важно обеспечить российским экспортерам всестороннюю поддержку. Российский экспортный центр предлагает уникальный набор продуктов, направленный на решение широкого спектра операционных вопросов в сфере внешней торговли", — подчеркнул Завьялов.Он также добавил, что в продуктовый портфель Группы РЭЦ входят услуги в сфере развития экспортных компетенций, консалтинговая, аналитическая и финансовая поддержка, продукты для установления бизнес-коммуникаций с зарубежными партнерами, а также услуги аккредитованных профессиональных операторов рынка. Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт"."Этот набор специализированных продуктов, дополненный возможностями созданной региональной и зарубежной инфраструктуры поддержки экспорта, позволяет не только преодолевать текущие трудности, но и выявлять новые возможности для роста. Мы продолжаем активно развивать наши программы и услуги, чтобы помочь экспортерам максимально эффективно справляться с вызовами и использовать потенциал, который предоставляет международный рынок", - заключил Завьялов.

https://ria.ru/20250328/vystavka-2007919275.html

https://ria.ru/20250328/kontent-2007916850.html

https://ria.ru/20250325/vystavka-2007172686.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), москва