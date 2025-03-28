https://ria.ru/20250328/remont-2007840408.html

Автоэксперт назвал признаки того, что машина скоро потребует огромных трат

Автоэксперт назвал признаки того, что машина скоро потребует огромных трат - РИА Новости, 28.03.2025

Автоэксперт назвал признаки того, что машина скоро потребует огромных трат

Современные автомобили отнюдь не отличаются надежностью и долговечностью, и после окончания гарантии могут ввергнуть владельца в немалые расходы, рассказал... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T03:18:00+03:00

2025-03-28T03:18:00+03:00

2025-03-28T03:18:00+03:00

егор васильев

авто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932924032_0:180:3000:1868_1920x0_80_0_0_5e79ed4691c380e95cb16adb4b70c155.jpg

МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Современные автомобили отнюдь не отличаются надежностью и долговечностью, и после окончания гарантии могут ввергнуть владельца в немалые расходы, рассказал агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.Мотор может сигнализировать о грядущих проблемах масложором, потерей мощности и повышенным расходом топлива, а также проблемами с запуском."К сожалению, ремонтопригодность современных двигателей довольно посредственная. Во многих случаях, речь идет просто о замене сложных и очень дорогих узлов. Например, головки блока цилиндров”, - отметил он.К проблемам с коробкой передач может привести перегрев, без которого не обойтись в городских пробках. Вариаторы и роботы неправильно переключают передачи, возникают рывки и зависания. На них также влияет работа электроники. Классические автоматы надежнее, но лишь если их вовремя обслуживать. А "лечение" трансмиссии всегда обходится в копеечку, рассуждает автоэксперт.В целом, чем автомобиль "умнее", тем больше у него слабых мест, которые могут подвести, и тем дороже ремонт. И если у нового авто он по гарантии, то подержанный может потребовать обслуживания на сумму, аналогичную цене покупки, заключил Васильев.

https://ria.ru/20250323/myte-2006728338.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

егор васильев, авто