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Автоэксперт назвал признаки того, что машина скоро потребует огромных трат - РИА Новости, 28.03.2025
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03:18 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/remont-2007840408.html
Автоэксперт назвал признаки того, что машина скоро потребует огромных трат
Автоэксперт назвал признаки того, что машина скоро потребует огромных трат - РИА Новости, 28.03.2025
Автоэксперт назвал признаки того, что машина скоро потребует огромных трат
Современные автомобили отнюдь не отличаются надежностью и долговечностью, и после окончания гарантии могут ввергнуть владельца в немалые расходы, рассказал... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T03:18:00+03:00
2025-03-28T03:18:00+03:00
егор васильев
авто
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Современные автомобили отнюдь не отличаются надежностью и долговечностью, и после окончания гарантии могут ввергнуть владельца в немалые расходы, рассказал агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.Мотор может сигнализировать о грядущих проблемах масложором, потерей мощности и повышенным расходом топлива, а также проблемами с запуском."К сожалению, ремонтопригодность современных двигателей довольно посредственная. Во многих случаях, речь идет просто о замене сложных и очень дорогих узлов. Например, головки блока цилиндров”, - отметил он.К проблемам с коробкой передач может привести перегрев, без которого не обойтись в городских пробках. Вариаторы и роботы неправильно переключают передачи, возникают рывки и зависания. На них также влияет работа электроники. Классические автоматы надежнее, но лишь если их вовремя обслуживать. А "лечение" трансмиссии всегда обходится в копеечку, рассуждает автоэксперт.В целом, чем автомобиль "умнее", тем больше у него слабых мест, которые могут подвести, и тем дороже ремонт. И если у нового авто он по гарантии, то подержанный может потребовать обслуживания на сумму, аналогичную цене покупки, заключил Васильев.
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егор васильев, авто
Егор Васильев, Авто
Автоэксперт назвал признаки того, что машина скоро потребует огромных трат

Егор Васильев: автомобили по окончанию гарантии склонны к дорогостоящим поломкам

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРабота автомастерской
Работа автомастерской - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Работа автомастерской. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Современные автомобили отнюдь не отличаются надежностью и долговечностью, и после окончания гарантии могут ввергнуть владельца в немалые расходы, рассказал агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.
Мотор может сигнализировать о грядущих проблемах масложором, потерей мощности и повышенным расходом топлива, а также проблемами с запуском.
«
"К сожалению, ремонтопригодность современных двигателей довольно посредственная. Во многих случаях, речь идет просто о замене сложных и очень дорогих узлов. Например, головки блока цилиндров”, - отметил он.
К проблемам с коробкой передач может привести перегрев, без которого не обойтись в городских пробках. Вариаторы и роботы неправильно переключают передачи, возникают рывки и зависания. На них также влияет работа электроники. Классические автоматы надежнее, но лишь если их вовремя обслуживать. А "лечение" трансмиссии всегда обходится в копеечку, рассуждает автоэксперт.
В целом, чем автомобиль "умнее", тем больше у него слабых мест, которые могут подвести, и тем дороже ремонт. И если у нового авто он по гарантии, то подержанный может потребовать обслуживания на сумму, аналогичную цене покупки, заключил Васильев.
Мойка автомобилей - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
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Егор ВасильевАвто
 
 
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