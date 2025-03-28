Автоэксперт назвал признаки того, что машина скоро потребует огромных трат
Егор Васильев: автомобили по окончанию гарантии склонны к дорогостоящим поломкам
Работа автомастерской. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Современные автомобили отнюдь не отличаются надежностью и долговечностью, и после окончания гарантии могут ввергнуть владельца в немалые расходы, рассказал агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.
Мотор может сигнализировать о грядущих проблемах масложором, потерей мощности и повышенным расходом топлива, а также проблемами с запуском.
«
"К сожалению, ремонтопригодность современных двигателей довольно посредственная. Во многих случаях, речь идет просто о замене сложных и очень дорогих узлов. Например, головки блока цилиндров”, - отметил он.
К проблемам с коробкой передач может привести перегрев, без которого не обойтись в городских пробках. Вариаторы и роботы неправильно переключают передачи, возникают рывки и зависания. На них также влияет работа электроники. Классические автоматы надежнее, но лишь если их вовремя обслуживать. А "лечение" трансмиссии всегда обходится в копеечку, рассуждает автоэксперт.
В целом, чем автомобиль "умнее", тем больше у него слабых мест, которые могут подвести, и тем дороже ремонт. И если у нового авто он по гарантии, то подержанный может потребовать обслуживания на сумму, аналогичную цене покупки, заключил Васильев.
Юрист предупредил о штрафе за неправильное мытье машин
23 марта, 03:18