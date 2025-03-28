https://ria.ru/20250328/razvedka-2007722629.html

Американская разведка раскрыла все секреты России

Американская разведка раскрыла все секреты России - РИА Новости, 28.03.2025

Американская разведка раскрыла все секреты России

Свежий доклад Национальной разведки США проливает свет на причины внезапной смены курса американской администрации. Он отвечает на вопрос, почему Дональд Трамп... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T08:00:00+03:00

2025-03-28T08:00:00+03:00

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Свежий доклад Национальной разведки США проливает свет на причины внезапной смены курса американской администрации. Он отвечает на вопрос, почему Дональд Трамп и его команда так истово стремятся к миру с Россией и пытаются осуществить новую разрядку. Дело тут отнюдь не в абстрактном гуманизме.В этом смысле интересно сравнить нынешний документ с прошлогодним докладом Нацразведки. Тогда ведомство под руководством Аврил Хейнс (ставленницы Обамы) заверяло руководство США в том, что оно по-прежнему гегемонит во всем мире. Нужно только подкинуть еще деньжат на Украину и поддержку демократии — и все враги будут окончательно повержены. Главным противником числилась тогда "конфронтационная Россия", вторым врагом назначили Китай.В этом году Нацразведку возглавила сторонница Трампа Тулси Габбард, и сразу выяснилось, что в "датском королевстве" все прогнило. Население США закошмарено криминальными мигрантами и бандами наркоторговцев, и вот эти внутренние угрозы и есть самое главное, с чем планируют бороться американские силовики. Потому что иначе в стране настанет хаос и всем будет уже не до внешней политики.Главным противником на внешнем фронте назначен Китай. Россия в списке "врагов" переехала на второе место. И вот тут начинается самое для нас интересное.Во-первых, говорится в докладе, противостояние с Россией может легко привести США к ядерной войне. Это именно то, о чем говорила Москва и что напрочь отказывалась признавать администрация Байдена.При этом отмечается, что ядерный арсенал России на сегодня является самым большим и технологически продвинутым в мире. Разведчики считают, что в этом плане Россия превосходит США и "представляет катастрофическую угрозу для родины" — имеется в виду их родина, естественно. Отдельно отмечено и превосходство Москвы в нестратегических ядерных вооружениях!Во-вторых, в украинском конфликте "Россия одерживает верх". Зачем Вашингтону рисковать ядерной войной ради заведомо проигранного противостояния в Новороссии? Естественным образом отсюда вытекает стремление США "привести (украинский. — Прим. ред.) конфликт к приемлемому финалу".В-третьих, рухнули все надежды истощить, ослабить и изолировать Россию с помощью санкций. Впервые признается, что российская экономика четвертая в мире, если брать ВВП по ППС — раньше американцы эту методику использовать отказывались.Американские разведчики полагают, что на сегодня и Киев, и Москва склонны затягивать переговоры, так как "неудачное мирное соглашение для них опаснее, чем продолжение войны". При этом "положительная динамика на фронте позволяет России проявлять стратегическое терпение", в то время как на Украине мирная сделка с потерей территорий "может привести к мятежам и общей нестабильности".Еще из важного: Россия успешно осваивает космос, беспилотные технологии и искусственный интеллект, развивает торгово-экономические альянсы (здесь серьезную угрозу для гегемонии США представляет БРИКС) и демонстрирует завидную устойчивость экономики. Ее политика низкого долга заметно контрастирует с рекордным долгом США, а дружественные отношения с Китаем, Ираном и КНДР невозможно разрушить, они продолжат развиваться при любых условиях."Путин настроен решительно и готов заплатить высокую цену, чтобы победить в решающий момент конкуренции с США и мировой истории, — докладывает Нацразведка США. — Большинство русских принимают войну, и вероятность появления альтернативы Путину является наименьшей за все последние 25 лет".Понятно, как относятся к России американские рыцари плаща и кинжала. Большой любви там к нам нет, официально мы назначены врагами. Однако если отбросить устаревшую риторику, в целом доклад ведомства Тулси Габбард пронизан геополитическим реализмом. Это Realpolitik, как любили говорить наши предки.Россия сильнее США в плане ядерного арсенала и военного опыта — наша армия за последние три года освоила на практике все новейшие технологии и ознакомилась с работой всех западных вооружений. Ввязываться в конфликт с нами — это чистый суицид.Внутренние риски для США и так огромны (возвращаемся к нелегалам и наркоторговцам), а обострение на внешнем фронте способно тем более повергнуть страну в хаос. Поэтому на данном этапе Вашингтону выгодно закончить миром конфликт на Украине — об этом Дональд Трамп кричал на протяжении всей своей избирательной кампании, и именно это он пытается сейчас реализовать.По тому же сценарию разворачивалась и разрядка между США и СССР в 1970-е. Запустила процесс именно проигранная американцами война во Вьетнаме. Дональд Трамп сегодня просто следует курсом президента Никсона.Ну и мы против разрядки ничего не имеем. О нашем стремлении к мирным переговорам президент Путин говорит с 2022 года. Если есть хоть малейший шанс достичь целей СВО, не жертвуя жизнями наших людей, мы будем счастливы его использовать.

https://ria.ru/20250325/initsiativa-2007254926.html

https://ria.ru/20250325/razvedka-2007247599.html

https://ria.ru/20250327/peremirie-2007721267.html

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