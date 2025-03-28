Рейтинг@Mail.ru
ВСУ попытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области - РИА Новости, 28.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:38 28.03.2025 (обновлено: 11:46 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/pvo-2007893857.html
ВСУ попытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области
ВСУ попытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области - РИА Новости, 28.03.2025
ВСУ попытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области
Российские средства ПВО нейтрализовали атаку украинских войск беспилотниками на инфраструктуру Саратовского нефтеперерабатывающего завода, кроме того,... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T11:38:00+03:00
2025-03-28T11:46:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
саратовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Российские средства ПВО нейтрализовали атаку украинских войск беспилотниками на инфраструктуру Саратовского нефтеперерабатывающего завода, кроме того, артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ подверглись объекты электроснабжения в Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ."Утром 28 марта российскими средствами ПВО в Саратовской области были сбиты и перехвачены 19 украинских ударных БПЛА самолетного типа, объектом атаки которых была инфраструктура Саратовского нефтеперерабатывающего завода", - говорится в сообщении."Кроме того, 27 марта в Белгородской области около 15.00 в результате прицельного артиллерийского обстрела по объекту филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго") произошло отключение электроснабжения потребителей в Шебекинском районе", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20250328/razvedka-2007722629.html
россия
саратовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9edb92175bfff7b7101d0e788c6537a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, саратовская область
Россия, Специальная военная операция на Украине, Саратовская область
ВСУ попытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области

Средства ПВО сбили в Саратовской области 19 украинских беспилотников

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Работа российских средств ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Российские средства ПВО нейтрализовали атаку украинских войск беспилотниками на инфраструктуру Саратовского нефтеперерабатывающего завода, кроме того, артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ подверглись объекты электроснабжения в Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Утром 28 марта российскими средствами ПВО в Саратовской области были сбиты и перехвачены 19 украинских ударных БПЛА самолетного типа, объектом атаки которых была инфраструктура Саратовского нефтеперерабатывающего завода", - говорится в сообщении.
"Кроме того, 27 марта в Белгородской области около 15.00 в результате прицельного артиллерийского обстрела по объекту филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго") произошло отключение электроснабжения потребителей в Шебекинском районе", - добавили в МО РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Американская разведка раскрыла все секреты России
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСаратовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала