https://ria.ru/20250328/pvo-2007893857.html

ВСУ попытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области

ВСУ попытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области - РИА Новости, 28.03.2025

ВСУ попытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области

Российские средства ПВО нейтрализовали атаку украинских войск беспилотниками на инфраструктуру Саратовского нефтеперерабатывающего завода, кроме того,... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T11:38:00+03:00

2025-03-28T11:38:00+03:00

2025-03-28T11:46:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

саратовская область

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Российские средства ПВО нейтрализовали атаку украинских войск беспилотниками на инфраструктуру Саратовского нефтеперерабатывающего завода, кроме того, артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ подверглись объекты электроснабжения в Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ."Утром 28 марта российскими средствами ПВО в Саратовской области были сбиты и перехвачены 19 украинских ударных БПЛА самолетного типа, объектом атаки которых была инфраструктура Саратовского нефтеперерабатывающего завода", - говорится в сообщении."Кроме того, 27 марта в Белгородской области около 15.00 в результате прицельного артиллерийского обстрела по объекту филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго") произошло отключение электроснабжения потребителей в Шебекинском районе", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20250328/razvedka-2007722629.html

россия

саратовская область

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россия, саратовская область