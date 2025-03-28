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ВСУ попытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области
ВСУ попытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области - РИА Новости, 28.03.2025
ВСУ попытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области
Российские средства ПВО нейтрализовали атаку украинских войск беспилотниками на инфраструктуру Саратовского нефтеперерабатывающего завода, кроме того,... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T11:38:00+03:00
2025-03-28T11:38:00+03:00
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саратовская область
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Российские средства ПВО нейтрализовали атаку украинских войск беспилотниками на инфраструктуру Саратовского нефтеперерабатывающего завода, кроме того, артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ подверглись объекты электроснабжения в Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ."Утром 28 марта российскими средствами ПВО в Саратовской области были сбиты и перехвачены 19 украинских ударных БПЛА самолетного типа, объектом атаки которых была инфраструктура Саратовского нефтеперерабатывающего завода", - говорится в сообщении."Кроме того, 27 марта в Белгородской области около 15.00 в результате прицельного артиллерийского обстрела по объекту филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго") произошло отключение электроснабжения потребителей в Шебекинском районе", - добавили в МО РФ.
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россия, саратовская область
Россия, Специальная военная операция на Украине, Саратовская область
ВСУ попытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области
Средства ПВО сбили в Саратовской области 19 украинских беспилотников
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Российские средства ПВО нейтрализовали атаку украинских войск беспилотниками на инфраструктуру Саратовского нефтеперерабатывающего завода, кроме того, артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ подверглись объекты электроснабжения в Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Утром 28 марта российскими средствами ПВО в Саратовской области были сбиты и перехвачены 19 украинских ударных БПЛА самолетного типа, объектом атаки которых была инфраструктура Саратовского нефтеперерабатывающего завода", - говорится в сообщении.
"Кроме того, 27 марта в Белгородской области около 15.00 в результате прицельного артиллерийского обстрела по объекту филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго") произошло отключение электроснабжения потребителей в Шебекинском районе", - добавили в МО РФ.