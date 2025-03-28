https://ria.ru/20250328/putin-2007954556.html

Песков прокомментировал предложение Путина о внешнем управлении на Украине

Песков прокомментировал предложение Путина о внешнем управлении на Украине - РИА Новости, 28.03.2025

Песков прокомментировал предложение Путина о внешнем управлении на Украине

Предложение президента России Владимира Путина о внешнем управлении на Украине - это лишь одна из идей, которую следует иметь ввиду , заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T15:12:00+03:00

2025-03-28T15:12:00+03:00

2025-03-28T15:12:00+03:00

россия

украина

восточный тимор

владимир путин

дмитрий песков

оон

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Предложение президента России Владимира Путина о внешнем управлении на Украине - это лишь одна из идей, которую следует иметь ввиду , заявил пресс-секретарь президента рф Дмитрий Песков. Ранее Путин заявил, что практика установления временного внешнего управления в работе ООН есть, ее можно применить на Украине, но это один из вариантов. Президент России пояснил, что подобное было в Восточном Тиморе в 1999 году, в некоторых частях бывшей Югославии, в Новой Гвинее. "В данном случае в государстве мы видим тенденцию к потере контроля над процессами. Мы видим тенденцию, когда набирают рост и внедряются в разные сферы жизни националистические организации, в данном случае я говорю про "Азов"*, нацистские организации. И, говоря о внешнем управлении, президент упоминал Организацию Объединенных Наций. Президент подчеркнул, что это одна из идей, но та, которую, возможно, следует иметь в виду. Что касается детализации, то никаких деталей, как вы знаете, вчера президент не приводил. Да, наверное, говорить об этом пока преждевременно", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов о том, как в Кремле представляют механизм внешнего управления на Украине.

https://ria.ru/20250328/putin-2007839018.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, восточный тимор, владимир путин, дмитрий песков, оон