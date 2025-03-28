https://ria.ru/20250328/putin-2007954556.html
Песков прокомментировал предложение Путина о внешнем управлении на Украине
Песков прокомментировал предложение Путина о внешнем управлении на Украине - РИА Новости, 28.03.2025
Песков прокомментировал предложение Путина о внешнем управлении на Украине
Предложение президента России Владимира Путина о внешнем управлении на Украине - это лишь одна из идей, которую следует иметь ввиду , заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T15:12:00+03:00
2025-03-28T15:12:00+03:00
2025-03-28T15:12:00+03:00
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Предложение президента России Владимира Путина о внешнем управлении на Украине - это лишь одна из идей, которую следует иметь ввиду , заявил пресс-секретарь президента рф Дмитрий Песков. Ранее Путин заявил, что практика установления временного внешнего управления в работе ООН есть, ее можно применить на Украине, но это один из вариантов. Президент России пояснил, что подобное было в Восточном Тиморе в 1999 году, в некоторых частях бывшей Югославии, в Новой Гвинее. "В данном случае в государстве мы видим тенденцию к потере контроля над процессами. Мы видим тенденцию, когда набирают рост и внедряются в разные сферы жизни националистические организации, в данном случае я говорю про "Азов"*, нацистские организации. И, говоря о внешнем управлении, президент упоминал Организацию Объединенных Наций. Президент подчеркнул, что это одна из идей, но та, которую, возможно, следует иметь в виду. Что касается детализации, то никаких деталей, как вы знаете, вчера президент не приводил. Да, наверное, говорить об этом пока преждевременно", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов о том, как в Кремле представляют механизм внешнего управления на Украине.
https://ria.ru/20250328/putin-2007839018.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, восточный тимор, владимир путин, дмитрий песков, оон
Россия, Украина, Восточный Тимор, Владимир Путин, Дмитрий Песков, ООН
Песков прокомментировал предложение Путина о внешнем управлении на Украине
Песков: предложение Путина об управлении на Украине является лишь одной из идей