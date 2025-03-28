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Кремль ответил на вопрос об обсуждении внешнего управления на Украине - РИА Новости, 28.03.2025
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14:43 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/putin-2007942606.html
Кремль ответил на вопрос об обсуждении внешнего управления на Украине
Кремль ответил на вопрос об обсуждении внешнего управления на Украине - РИА Новости, 28.03.2025
Кремль ответил на вопрос об обсуждении внешнего управления на Украине
Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп не обсуждали в ходе телефонных разговоров идею введения на Украине внешнего управления, сообщил... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T14:43:00+03:00
2025-03-28T14:43:00+03:00
россия
сша
украина
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
в мире
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп не обсуждали в ходе телефонных разговоров идею введения на Украине внешнего управления, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "В ходе телефонных разговоров (Путина и Трампа - ред.), о которых мы вам сообщали, эта тема не затрагивалась", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250328/putin-2007892526.html
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россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире
Россия, США, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), В мире
Кремль ответил на вопрос об обсуждении внешнего управления на Украине

Песков: Путин и Трамп не обсуждали идею введения на Украине внешнего управления

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп не обсуждали в ходе телефонных разговоров идею введения на Украине внешнего управления, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"В ходе телефонных разговоров (Путина и Трампа - ред.), о которых мы вам сообщали, эта тема не затрагивалась", - сказал Песков журналистам.
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РоссияСШАУкраинаВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий ПесковТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)В мире
 
 
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