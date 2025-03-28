https://ria.ru/20250328/putin-2007942606.html

Кремль ответил на вопрос об обсуждении внешнего управления на Украине

Кремль ответил на вопрос об обсуждении внешнего управления на Украине - РИА Новости, 28.03.2025

Кремль ответил на вопрос об обсуждении внешнего управления на Украине

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп не обсуждали в ходе телефонных разговоров идею введения на Украине внешнего управления, сообщил... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T14:43:00+03:00

2025-03-28T14:43:00+03:00

2025-03-28T14:43:00+03:00

россия

сша

украина

владимир путин

дональд трамп

дмитрий песков

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

в мире

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп не обсуждали в ходе телефонных разговоров идею введения на Украине внешнего управления, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "В ходе телефонных разговоров (Путина и Трампа - ред.), о которых мы вам сообщали, эта тема не затрагивалась", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250328/putin-2007892526.html

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россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире