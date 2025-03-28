https://ria.ru/20250328/putin-2007941991.html

Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза

Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 28.03.2025

Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза

Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T14:42:00+03:00

2025-03-28T14:42:00+03:00

2025-03-28T14:43:00+03:00

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "В ближайшее время президент планирует провести еще традиционное оперативное совещание с постоянным членами Совета безопасности", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250328/putin-2007918812.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, дмитрий песков, владимир путин