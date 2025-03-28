https://ria.ru/20250328/putin-2007941991.html
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 28.03.2025
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T14:42:00+03:00
2025-03-28T14:42:00+03:00
2025-03-28T14:43:00+03:00
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "В ближайшее время президент планирует провести еще традиционное оперативное совещание с постоянным членами Совета безопасности", - сказал Песков.
https://ria.ru/20250328/putin-2007918812.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Песков: Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совбеза