https://ria.ru/20250328/putin-2007842035.html

Путин рассказал, какими частями будет командовать генерал-майор Гудков

Путин рассказал, какими частями будет командовать генерал-майор Гудков - РИА Новости, 28.03.2025

Путин рассказал, какими частями будет командовать генерал-майор Гудков

Командир 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ВМФ, генерал-майор Михаил Гудков, назначенный заместителем главнокомандующего ВМФ РФ, будет... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T03:37:00+03:00

2025-03-28T03:37:00+03:00

2025-03-28T03:37:00+03:00

безопасность

россия

мурманск

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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Командир 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ВМФ, генерал-майор Михаил Гудков, назначенный заместителем главнокомандующего ВМФ РФ, будет командовать морской пехотой, ракетными и артиллерийскими береговыми войсками, сообщил президент России Владимир Путин. Глава государства в четверг находился в Мурманске с рабочей поездкой. "В зону вашей ответственности будет входить командование всей морской пехотой Военно-морского флота и всеми ракетными и артиллерийскими береговыми войсками. Задача простая, хотя и масштабная", - сказал Путин на встрече с моряками АПЛ "Архангельск". По его словам, нужно довести все подразделения до того уровня боеготовности и эффективности, до которого Гудков довел 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота.

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безопасность, россия, мурманск, владимир путин