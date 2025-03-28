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Путин рассказал, какими частями будет командовать генерал-майор Гудков - РИА Новости, 28.03.2025
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03:37 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/putin-2007842035.html
Путин рассказал, какими частями будет командовать генерал-майор Гудков
Путин рассказал, какими частями будет командовать генерал-майор Гудков - РИА Новости, 28.03.2025
Путин рассказал, какими частями будет командовать генерал-майор Гудков
Командир 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ВМФ, генерал-майор Михаил Гудков, назначенный заместителем главнокомандующего ВМФ РФ, будет... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T03:37:00+03:00
2025-03-28T03:37:00+03:00
безопасность
россия
мурманск
владимир путин
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Командир 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ВМФ, генерал-майор Михаил Гудков, назначенный заместителем главнокомандующего ВМФ РФ, будет командовать морской пехотой, ракетными и артиллерийскими береговыми войсками, сообщил президент России Владимир Путин. Глава государства в четверг находился в Мурманске с рабочей поездкой. "В зону вашей ответственности будет входить командование всей морской пехотой Военно-морского флота и всеми ракетными и артиллерийскими береговыми войсками. Задача простая, хотя и масштабная", - сказал Путин на встрече с моряками АПЛ "Архангельск". По его словам, нужно довести все подразделения до того уровня боеготовности и эффективности, до которого Гудков довел 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота.
https://ria.ru/20250328/putin-2007840286.html
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безопасность, россия, мурманск, владимир путин
Безопасность, Россия, Мурманск, Владимир Путин
Путин рассказал, какими частями будет командовать генерал-майор Гудков

Путин: Гудков будет командовать морской пехотой и береговыми войсками

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Мурманск
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Мурманск - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Рабочая поездка президента Владимира Путина в Мурманск. Архивное фото
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Командир 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ВМФ, генерал-майор Михаил Гудков, назначенный заместителем главнокомандующего ВМФ РФ, будет командовать морской пехотой, ракетными и артиллерийскими береговыми войсками, сообщил президент России Владимир Путин.
Глава государства в четверг находился в Мурманске с рабочей поездкой.
"В зону вашей ответственности будет входить командование всей морской пехотой Военно-морского флота и всеми ракетными и артиллерийскими береговыми войсками. Задача простая, хотя и масштабная", - сказал Путин на встрече с моряками АПЛ "Архангельск".
По его словам, нужно довести все подразделения до того уровня боеготовности и эффективности, до которого Гудков довел 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота.
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БезопасностьРоссияМурманскВладимир Путин
 
 
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