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Россия приветствует разрешение любых конфликтов не за ее счет, заявил Путин - РИА Новости, 28.03.2025
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03:33 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/putin-2007841926.html
Россия приветствует разрешение любых конфликтов не за ее счет, заявил Путин
Россия приветствует разрешение любых конфликтов не за ее счет, заявил Путин - РИА Новости, 28.03.2025
Россия приветствует разрешение любых конфликтов не за ее счет, заявил Путин
Россия приветствует разрешение любых конфликтов, в том числе украинского мирными средствами, но "только не за наш счет", заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T03:33:00+03:00
2025-03-28T03:33:00+03:00
россия
владимир путин
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Россия приветствует разрешение любых конфликтов, в том числе украинского мирными средствами, но "только не за наш счет", заявил президент РФ Владимир Путин. "В целом, мы приветствуем разрешение любых конфликтов, в том числе и этого (украинского - ред.), мирными средствами. Только не за наш счет", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250328/putin-2007838143.html
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Россия приветствует разрешение любых конфликтов не за ее счет, заявил Путин

Путин: Россия приветствует разрешение любых конфликтов, но не за свой счет

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Мурманск
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Мурманск - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Россия приветствует разрешение любых конфликтов, в том числе украинского мирными средствами, но "только не за наш счет", заявил президент РФ Владимир Путин.
"В целом, мы приветствуем разрешение любых конфликтов, в том числе и этого (украинского - ред.), мирными средствами. Только не за наш счет", - сказал Путин.
БРИКС - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
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