https://ria.ru/20250328/putin-2007841926.html
Россия приветствует разрешение любых конфликтов не за ее счет, заявил Путин
Россия приветствует разрешение любых конфликтов не за ее счет, заявил Путин - РИА Новости, 28.03.2025
Россия приветствует разрешение любых конфликтов не за ее счет, заявил Путин
Россия приветствует разрешение любых конфликтов, в том числе украинского мирными средствами, но "только не за наш счет", заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T03:33:00+03:00
2025-03-28T03:33:00+03:00
2025-03-28T03:33:00+03:00
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007827274_0:139:3071:1866_1920x0_80_0_0_d48cf788064661aaaccdf21004db5eeb.jpg
МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Россия приветствует разрешение любых конфликтов, в том числе украинского мирными средствами, но "только не за наш счет", заявил президент РФ Владимир Путин. "В целом, мы приветствуем разрешение любых конфликтов, в том числе и этого (украинского - ред.), мирными средствами. Только не за наш счет", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250328/putin-2007838143.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007827274_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_83924e2ccdacff546bcfb37aadf7fcc6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Россия приветствует разрешение любых конфликтов не за ее счет, заявил Путин
Путин: Россия приветствует разрешение любых конфликтов, но не за свой счет