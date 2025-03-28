https://ria.ru/20250328/putin-2007841768.html

Путин заявил, что "Роскосмос" не должен делать снимки бесплатными

Путин заявил, что "Роскосмос" не должен делать снимки бесплатными - РИА Новости, 28.03.2025

Путин заявил, что "Роскосмос" не должен делать снимки бесплатными

"Роскосмос" должен иметь возможность обеспечить себе финансовую основу для развития, но этого не достичь, если все будут получать спутниковые снимки бесплатно,... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T03:32:00+03:00

2025-03-28T03:32:00+03:00

2025-03-28T03:32:00+03:00

россия

мурманск

китай

владимир путин

роскосмос

атомфлот

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МУРМАНСК, 28 мар – РИА Новости. "Роскосмос" должен иметь возможность обеспечить себе финансовую основу для развития, но этого не достичь, если все будут получать спутниковые снимки бесплатно, считает президент России Владимир Путин. Глава государства в четверг посетил Мурманск, где в том числе посетил предприятие "Атомфлот" госкорпорации "Росатом" и ознакомился с работой штаба морских операций, который осуществляет сопровождение безопасного судоходства по Северному морскому пути. Об этой деятельности президенту рассказал руководитель ФГБУ "Главсевморпуть" Сергей Зыбко. Он отметил, что раньше основным источником информации при построении маршрутов для них были радиолокационные спутниковые снимки "Сентинела" - спутника Европейского космического агентства, но сейчас с доступом к ним есть проблемы. Также необходимые снимки покупают у Китая. "Мы знаем, что "Роскосмос" ведет работу, есть спутники, которые работают в тестовом режиме - "Кондор". И мы очень ждем наших снимков, которые будем использовать в работе", - сказал Зыбко. Путин в ответ поинтересовался, готова ли организация платить за российские снимки так же, как платит китайским друзьям. Зыбко подтвердил, что за отечественные снимки будут платить, если коммерческое предложение от "Роскосмоса" будет не хуже, чем у китайских партнеров. "Я понимаю, что речь идет о точности и прочее, если эти условия все будут соблюдаться. Дело не только сейчас в "Росатоме", "Атомфлоте", дело в целом, по экономике. Если все будут получать бесплатно, то тогда у Роскосмоса не будет финансовой основы для развития. Это такой вопрос, который требует специального рассмотрения", - сказал Путин. Он добавил, что закон в этой части принят, но "нужно следующий шаг делать".

https://ria.ru/20250321/bpla-2006468362.html

https://ria.ru/20250319/bakanov-2005986190.html

россия

мурманск

китай