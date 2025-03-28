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Путин рассказал офицерам "Архангельска" о бане на крейсере К-18 - РИА Новости, 28.03.2025
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03:30 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/putin-2007841451.html
Путин рассказал офицерам "Архангельска" о бане на крейсере К-18
Путин рассказал офицерам "Архангельска" о бане на крейсере К-18 - РИА Новости, 28.03.2025
Путин рассказал офицерам "Архангельска" о бане на крейсере К-18
Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с экипажем атомного подводного крейсера "Архангельск" поинтересовался, ходят ли они в баню, которая имеется на... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T03:30:00+03:00
2025-03-28T03:30:00+03:00
безопасность
россия
владимир путин
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с экипажем атомного подводного крейсера "Архангельск" поинтересовался, ходят ли они в баню, которая имеется на корабле, и рассказал, что уже видел такую на подводном крейсере К-18 во время учений в Карелии. Президент осмотрел центральный командный пост крейсера, каюту размещения экипажа и места хранения вооружения. На судне также есть кухня и баня. "Товарищи офицеры… в баню-то ходите?" - поинтересовался Путин. "Так точно", - ответили ему члены экипажа. Глава государства вспомнил, как побывал на крейсере К-18 в Карелии во время учений, и командир корабля предложил ему зайти в баню. "Я зашел, потрогал - все такое горячее! Нет-нет-нет... выключаем. Я пошел спать", - улыбнулся Путин. Атомный подводный крейсер "Архангельск" проекта 885М "Ясень-М" – новейшая многоцелевая атомная подводная лодка 4-го поколения. Является носителем всех типов морского ракетного оружия, способного эффективно поражать как морские, так и береговые цели. "Архангельск" вошёл в состав Военно-морского Флота России 27 декабря 2024 года. В настоящее время экипаж корабля завершил цикл базовой подготовки и готов к выполнению задач в море.
https://ria.ru/20250328/putin-2007839688.html
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал офицерам "Архангельска" о бане на крейсере К-18

Путин рассказал офицерам "Архангельска", что уже видел баню на крейсере К-18

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Мурманск
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Мурманск - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Рабочая поездка президента Владимира Путина в Мурманск. Архивное фото
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с экипажем атомного подводного крейсера "Архангельск" поинтересовался, ходят ли они в баню, которая имеется на корабле, и рассказал, что уже видел такую на подводном крейсере К-18 во время учений в Карелии.
Президент осмотрел центральный командный пост крейсера, каюту размещения экипажа и места хранения вооружения. На судне также есть кухня и баня.
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Мурманск - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Путин оставил пожелание морякам подводной лодки "Архангельск"
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"Товарищи офицеры… в баню-то ходите?" - поинтересовался Путин.
"Так точно", - ответили ему члены экипажа.
Глава государства вспомнил, как побывал на крейсере К-18 в Карелии во время учений, и командир корабля предложил ему зайти в баню.
"Я зашел, потрогал - все такое горячее! Нет-нет-нет... выключаем. Я пошел спать", - улыбнулся Путин.
Атомный подводный крейсер "Архангельск" проекта 885М "Ясень-М" – новейшая многоцелевая атомная подводная лодка 4-го поколения. Является носителем всех типов морского ракетного оружия, способного эффективно поражать как морские, так и береговые цели.
"Архангельск" вошёл в состав Военно-морского Флота России 27 декабря 2024 года. В настоящее время экипаж корабля завершил цикл базовой подготовки и готов к выполнению задач в море.
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