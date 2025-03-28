https://ria.ru/20250328/putin-2007841342.html
ВС России действуют все более эффективно, заявил Путин
ВС России действуют все более эффективно, заявил Путин - РИА Новости, 28.03.2025
ВС России действуют все более эффективно, заявил Путин
Вооруженные силы РФ сегодня набирают обороты, действуют все более эффективно, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T03:26:00+03:00
2025-03-28T03:26:00+03:00
2025-03-28T03:26:00+03:00
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ сегодня набирают обороты, действуют все более эффективно, сказал президент РФ Владимир Путин. "То, что наши Вооруженные силы набирают обороты, действуют все более и более эффективно, об этом (может - ред.) вам рассказать непосредственный участник боевых действий", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250328/putin-2007834535.html
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
ВС России действуют все более эффективно, заявил Путин
Путин: ВС России сегодня набирают обороты, действуют все более эффективно