https://ria.ru/20250328/putin-2007841091.html

Сенат США закрыл глаза на неонацистские взгляды "Азова"*, заявил Путин

Сенат США закрыл глаза на неонацистские взгляды "Азова"*, заявил Путин - РИА Новости, 28.03.2025

Сенат США закрыл глаза на неонацистские взгляды "Азова"*, заявил Путин

Интеграция террористического батальона "Азов"* (признан террористической организацией, запрещен в РФ) в вооружённые силы Украины не изменила их неонацистские... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T03:19:00+03:00

2025-03-28T03:19:00+03:00

2025-03-28T03:19:00+03:00

россия

украина

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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Интеграция террористического батальона "Азов"* (признан террористической организацией, запрещен в РФ) в вооружённые силы Украины не изменила их неонацистские взгляды, но американский сенат закрыл на это глаза, выделив им военную помощь, заявил президент России Владимир Путин. "В 2022 году госдеп (США - ред.) со ссылкой на то, что это формирование "Азов"* вошло в вооружённые силы Украины, принял решение о том, что можно им оказывать содействие. От того, что он был интегрирован в вооружённые силы, ничего же по сути-то не изменилось. Их взгляды, их действия все остались такими, какими они были в начале", - сказал Путин Он уточнил, что в 2017 году в конгресс Соединённых Штатов была внесена поправка в закон, который запрещал финансировать, поддерживать и иметь какие бы то ни было отношения с подразделением "Азов"*. Эту организацию назвали террористической и антисемитской. Позднее сенат принял запрещающую поправку.* Организация признана террористической и запрещена в России

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россия, украина, сша, владимир путин