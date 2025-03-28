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Путин заявил о необходимости формирования резервов для борьбы с инфляцией
Путин заявил о необходимости формирования резервов для борьбы с инфляцией - РИА Новости, 28.03.2025
Путин заявил о необходимости формирования резервов для борьбы с инфляцией
Если не откладывать в резервы, наступят макроэкономические проблемы, в том числе и инфляция, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T03:07:00+03:00
2025-03-28T03:07:00+03:00
2025-03-28T03:09:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Если не откладывать в резервы, наступят макроэкономические проблемы, в том числе и инфляция, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Если не откладывать в резервы, тогда наступают макроэкономические проблемы, в том числе и инфляция. Все равно надо что-то откладывать, а из того, что осталось, строить программы, связанные с расходной частью бюджета", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20250328/putin-2007837017.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин заявил о необходимости формирования резервов для борьбы с инфляцией
Путин: если не формировать резервы, то наступит инфляция