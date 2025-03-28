https://ria.ru/20250328/putin-2007840666.html

Путин заявил о необходимости формирования резервов для борьбы с инфляцией

Путин заявил о необходимости формирования резервов для борьбы с инфляцией - РИА Новости, 28.03.2025

Путин заявил о необходимости формирования резервов для борьбы с инфляцией

Если не откладывать в резервы, наступят макроэкономические проблемы, в том числе и инфляция, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T03:07:00+03:00

2025-03-28T03:07:00+03:00

2025-03-28T03:09:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Если не откладывать в резервы, наступят макроэкономические проблемы, в том числе и инфляция, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Если не откладывать в резервы, тогда наступают макроэкономические проблемы, в том числе и инфляция. Все равно надо что-то откладывать, а из того, что осталось, строить программы, связанные с расходной частью бюджета", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20250328/putin-2007837017.html

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экономика, россия, владимир путин