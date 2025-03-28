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Путин назвал 155-ю бригаду морской пехоты одной из лучших - РИА Новости, 28.03.2025
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03:03 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/putin-2007840286.html
Путин назвал 155-ю бригаду морской пехоты одной из лучших
Путин назвал 155-ю бригаду морской пехоты одной из лучших - РИА Новости, 28.03.2025
Путин назвал 155-ю бригаду морской пехоты одной из лучших
Президент России Владимир Путин заявил, что 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота - одна из лучших, их достижения должны тиражироваться на другие... РИА Новости, 28.03.2025
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безопасность
россия
мурманск
владимир путин
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота - одна из лучших, их достижения должны тиражироваться на другие подразделения. Глава государства в четверг находится в Мурманске с рабочей поездкой. "Бригада (155-я бригада морской пехоты тихоокеанского флота - ред.) является одной из лучших, на мой взгляд, в Вооруженных силах. И, по мнению министра обороны, начальника генерального штаба, то, чего добился генерал-майор Гудков (командир бригады - ред.) должно тиражироваться и на другие подразделения Вооруженных сил. Прежде всего, на подразделения морской пехоты", - сказал Путин, общаясь с моряками АПЛ "Архангельск". В Мурманске 26-27 марта проходит Международный арктический форум под девизом "На Севере - жить!", который посвящен 500-летию открытия Северного морского пути. Организатор форума - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства Российской Федерации.
https://ria.ru/20250328/putin-2007840176.html
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безопасность, россия, мурманск, владимир путин
Безопасность, Россия, Мурманск, Владимир Путин
Путин назвал 155-ю бригаду морской пехоты одной из лучших

Путин: 155-я бригада морской пехоты ТФ является одной из лучших

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота - одна из лучших, их достижения должны тиражироваться на другие подразделения.
Глава государства в четверг находится в Мурманске с рабочей поездкой.
"Бригада (155-я бригада морской пехоты тихоокеанского флота - ред.) является одной из лучших, на мой взгляд, в Вооруженных силах. И, по мнению министра обороны, начальника генерального штаба, то, чего добился генерал-майор Гудков (командир бригады - ред.) должно тиражироваться и на другие подразделения Вооруженных сил. Прежде всего, на подразделения морской пехоты", - сказал Путин, общаясь с моряками АПЛ "Архангельск".
В Мурманске 26-27 марта проходит Международный арктический форум под девизом "На Севере - жить!", который посвящен 500-летию открытия Северного морского пути. Организатор форума - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства Российской Федерации.
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Путин назвал морскую пехоту элитой ВС России
02:59
 
БезопасностьРоссияМурманскВладимир Путин
 
 
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