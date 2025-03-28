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Путин назвал морскую пехоту элитой ВС России - РИА Новости, 28.03.2025
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02:59 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/putin-2007840176.html
Путин назвал морскую пехоту элитой ВС России
Путин назвал морскую пехоту элитой ВС России - РИА Новости, 28.03.2025
Путин назвал морскую пехоту элитой ВС России
Морская пехота России воюет отлично, относится к элите отечественных Вооруженных сил, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T02:59:00+03:00
2025-03-28T02:59:00+03:00
безопасность
россия
владимир путин
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Морская пехота России воюет отлично, относится к элите отечественных Вооруженных сил, заявил президент РФ Владимир Путин. "Подразделения морской пехоты воюют отлично… Относятся без всякого преувеличения к элите Вооруженных сил, так же как десантники, так же как спецназ", - сказал Путин в ходе общения с экипажем атомного крейсера "Архангельск".
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин назвал морскую пехоту элитой ВС России

Путин: морская пехота воюет отлично и относится к элите ВС России

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Морская пехота России воюет отлично, относится к элите отечественных Вооруженных сил, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Подразделения морской пехоты воюют отлично… Относятся без всякого преувеличения к элите Вооруженных сил, так же как десантники, так же как спецназ", - сказал Путин в ходе общения с экипажем атомного крейсера "Архангельск".
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