https://ria.ru/20250328/putin-2007840176.html

Путин назвал морскую пехоту элитой ВС России

Путин назвал морскую пехоту элитой ВС России - РИА Новости, 28.03.2025

Путин назвал морскую пехоту элитой ВС России

Морская пехота России воюет отлично, относится к элите отечественных Вооруженных сил, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T02:59:00+03:00

2025-03-28T02:59:00+03:00

2025-03-28T02:59:00+03:00

безопасность

россия

владимир путин

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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Морская пехота России воюет отлично, относится к элите отечественных Вооруженных сил, заявил президент РФ Владимир Путин. "Подразделения морской пехоты воюют отлично… Относятся без всякого преувеличения к элите Вооруженных сил, так же как десантники, так же как спецназ", - сказал Путин в ходе общения с экипажем атомного крейсера "Архангельск".

https://ria.ru/20250328/putin-2007839973.html

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безопасность, россия, владимир путин