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Путин рассказал, что погружен в варианты развития военного флота - РИА Новости, 28.03.2025
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02:53 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/putin-2007839412.html
Путин рассказал, что погружен в варианты развития военного флота
Путин рассказал, что погружен в варианты развития военного флота - РИА Новости, 28.03.2025
Путин рассказал, что погружен в варианты развития военного флота
Президент России Владимир Путин рассказал, что погружен в варианты развития российского военного флота. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T02:53:00+03:00
2025-03-28T02:53:00+03:00
россия
мурманск
север
владимир путин
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что погружен в варианты развития российского военного флота. Глава государства в четверг находится в Мурманске с рабочей поездкой. "Есть планы по строительству подводных кораблей, стратегических ракетоносцев, сейчас не буду вдаваться в детали… у нас есть разные взгляды, разные подходы по поводу того, что и как нужно здесь делать, но все эти и споры между учеными, конструкторами, вооруженными силами, различными предприятиями - это все позитивные процессы, которые направлены на то, чтобы выбирать наилучшие, оптимальные варианты развития флота, так и будем делать. Сейчас вдаваться в детали не буду, хотя я в эти детали погружен", - сказал Путин, общаясь с моряками АПЛ "Архангельск". В Мурманске 26-27 марта проходит Международный арктический форум под девизом "На Севере - жить!", который посвящен 500-летию открытия Северного морского пути. Организатор форума - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства РФ.
https://ria.ru/20250328/putin-2007832730.html
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россия, мурманск, север, владимир путин
Россия, Мурманск, Север, Владимир Путин
Путин рассказал, что погружен в варианты развития военного флота

Путин рассказал, что погружен в варианты развития российского военного флота

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что погружен в варианты развития российского военного флота.
Глава государства в четверг находится в Мурманске с рабочей поездкой.
"Есть планы по строительству подводных кораблей, стратегических ракетоносцев, сейчас не буду вдаваться в детали… у нас есть разные взгляды, разные подходы по поводу того, что и как нужно здесь делать, но все эти и споры между учеными, конструкторами, вооруженными силами, различными предприятиями - это все позитивные процессы, которые направлены на то, чтобы выбирать наилучшие, оптимальные варианты развития флота, так и будем делать. Сейчас вдаваться в детали не буду, хотя я в эти детали погружен", - сказал Путин, общаясь с моряками АПЛ "Архангельск".
В Мурманске 26-27 марта проходит Международный арктический форум под девизом "На Севере - жить!", который посвящен 500-летию открытия Северного морского пути. Организатор форума - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства РФ.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Путин рассказал, что готовится стратегия развития ВМФ России до 2050 года
01:33
 
РоссияМурманскСеверВладимир Путин
 
 
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