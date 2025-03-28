https://ria.ru/20250328/putin-2007838288.html
Россия готова работать с КНДР по урегулированию на Украине, заявил Путин
Россия готова работать с КНДР по урегулированию на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 28.03.2025
Россия готова работать с КНДР по урегулированию на Украине, заявил Путин
Россия готова к сотрудничеству с КНДР по урегулированию украинского конфликта, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T02:45:00+03:00
2025-03-28T02:45:00+03:00
2025-03-28T02:45:00+03:00
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Россия готова к сотрудничеству с КНДР по урегулированию украинского конфликта, заявил президент России Владимир Путин. Путин в ходе общения с экипажем атомного крейсера "Архангельск" отметил готовность России работать со странами БРИКС на урегулирование украинского конфликта. "И многие другие, например, включая Корейскую Народно-Демократическую Республику", - отметил Путин, перечисляя страны, с которыми Москва готова работать на урегулированием конфликта на Украине.
https://ria.ru/20250328/putin-2007836743.html
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Россия готова работать с КНДР по урегулированию на Украине, заявил Путин
Путин: Россия готова сотрудничать с КНДР по урегулированию на Украине