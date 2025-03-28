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Россия готова работать с КНДР по урегулированию на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 28.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:45 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/putin-2007838288.html
Россия готова работать с КНДР по урегулированию на Украине, заявил Путин
Россия готова работать с КНДР по урегулированию на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 28.03.2025
Россия готова работать с КНДР по урегулированию на Украине, заявил Путин
Россия готова к сотрудничеству с КНДР по урегулированию украинского конфликта, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T02:45:00+03:00
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специальная военная операция на украине
россия
москва
украина
владимир путин
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Россия готова к сотрудничеству с КНДР по урегулированию украинского конфликта, заявил президент России Владимир Путин. Путин в ходе общения с экипажем атомного крейсера "Архангельск" отметил готовность России работать со странами БРИКС на урегулирование украинского конфликта. "И многие другие, например, включая Корейскую Народно-Демократическую Республику", - отметил Путин, перечисляя страны, с которыми Москва готова работать на урегулированием конфликта на Украине.
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россия, москва, украина, владимир путин, брикс
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Украина, Владимир Путин, БРИКС
Россия готова работать с КНДР по урегулированию на Украине, заявил Путин

Путин: Россия готова сотрудничать с КНДР по урегулированию на Украине

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Россия готова к сотрудничеству с КНДР по урегулированию украинского конфликта, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в ходе общения с экипажем атомного крейсера "Архангельск" отметил готовность России работать со странами БРИКС на урегулирование украинского конфликта.
"И многие другие, например, включая Корейскую Народно-Демократическую Республику", - отметил Путин, перечисляя страны, с которыми Москва готова работать на урегулированием конфликта на Украине.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Россия работает с КНДР в военно-технической и военной сферах, заявил Путин
02:33
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМоскваУкраинаВладимир ПутинБРИКС
 
 
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