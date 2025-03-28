https://ria.ru/20250328/putin-2007837017.html

Россия формирует новые возможности для экономики, заявил Путин

Россия формирует новые возможности для экономики, заявил Путин - РИА Новости, 28.03.2025

Россия формирует новые возможности для экономики, заявил Путин

РФ сегодня укрепляет свою независимость, формирует новые возможности для развития экономики, заявил президент России Владимир Путин на церемонии запуска... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T02:39:00+03:00

2025-03-28T02:39:00+03:00

2025-03-28T02:39:00+03:00

экономика

россия

мурманская область

владимир путин

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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. РФ сегодня укрепляет свою независимость, формирует новые возможности для развития экономики, заявил президент России Владимир Путин на церемонии запуска погрузки угольного терминала "Лавна" в Мурманской области. "Сегодня Россия укрепляет свой суверенитет, создает новые точки роста для экономики и торговли, формирует эффективные транспортные коридоры. В том числе активно развивает Северный морской путь", - указал он.

https://ria.ru/20250328/putin-2007835882.html

россия

мурманская область

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экономика, россия, мурманская область, владимир путин