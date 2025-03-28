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Россия формирует новые возможности для экономики, заявил Путин - РИА Новости, 28.03.2025
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02:39 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/putin-2007837017.html
Россия формирует новые возможности для экономики, заявил Путин
Россия формирует новые возможности для экономики, заявил Путин - РИА Новости, 28.03.2025
Россия формирует новые возможности для экономики, заявил Путин
РФ сегодня укрепляет свою независимость, формирует новые возможности для развития экономики, заявил президент России Владимир Путин на церемонии запуска... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T02:39:00+03:00
2025-03-28T02:39:00+03:00
экономика
россия
мурманская область
владимир путин
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. РФ сегодня укрепляет свою независимость, формирует новые возможности для развития экономики, заявил президент России Владимир Путин на церемонии запуска погрузки угольного терминала "Лавна" в Мурманской области. "Сегодня Россия укрепляет свой суверенитет, создает новые точки роста для экономики и торговли, формирует эффективные транспортные коридоры. В том числе активно развивает Северный морской путь", - указал он.
https://ria.ru/20250328/putin-2007835882.html
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экономика, россия, мурманская область, владимир путин
Экономика, Россия, Мурманская область, Владимир Путин
Россия формирует новые возможности для экономики, заявил Путин

Путин: Россия формирует новые возможности для экономики

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. РФ сегодня укрепляет свою независимость, формирует новые возможности для развития экономики, заявил президент России Владимир Путин на церемонии запуска погрузки угольного терминала "Лавна" в Мурманской области.
"Сегодня Россия укрепляет свой суверенитет, создает новые точки роста для экономики и торговли, формирует эффективные транспортные коридоры. В том числе активно развивает Северный морской путь", - указал он.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Состояние дел в российской экономике стабильно, заявил Путин
02:26
 
ЭкономикаРоссияМурманская областьВладимир Путин
 
 
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