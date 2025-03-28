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Путин заявил, что замечания моряков будут учитываться при развитии флота - РИА Новости, 28.03.2025
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02:09 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/putin-2007834980.html
Путин заявил, что замечания моряков будут учитываться при развитии флота
Путин заявил, что замечания моряков будут учитываться при развитии флота - РИА Новости, 28.03.2025
Путин заявил, что замечания моряков будут учитываться при развитии флота
Президент России Владимир Путин заявил, что замечания моряков-подводников будут учитываться при принятии решений о развитии флота. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T02:09:00+03:00
2025-03-28T02:09:00+03:00
россия
мурманская область
владимир путин
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что замечания моряков-подводников будут учитываться при принятии решений о развитии флота. В четверг в ходе рабочей поездки в Мурманскую область он осмотрел атомный подводный крейсер "Архангельск" и за чашкой чая пообщался с экипажем подлодки. "От того, как идёт эксплуатация, в данном случае лодок, зависит и принятие решений по будущим планам развития. Я очень рассчитываю на то, что вы, когда будете здесь служить, если будете что-то замечать, о чем-то будете задумываться, пожалуйста, мы будем рады только слышать ваши замечания практического характера", - сказал Путин, беседуя с моряками.
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россия, мурманская область, владимир путин
Россия, Мурманская область, Владимир Путин
Путин заявил, что замечания моряков будут учитываться при развитии флота

Путин: замечания моряков будут учитываться при принятии решений о развитии флота

© РИА Новости / Михаил МетцельВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Михаил Метцель
Владимир Путин. Архивное фото
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что замечания моряков-подводников будут учитываться при принятии решений о развитии флота.
В четверг в ходе рабочей поездки в Мурманскую область он осмотрел атомный подводный крейсер "Архангельск" и за чашкой чая пообщался с экипажем подлодки.
"От того, как идёт эксплуатация, в данном случае лодок, зависит и принятие решений по будущим планам развития. Я очень рассчитываю на то, что вы, когда будете здесь служить, если будете что-то замечать, о чем-то будете задумываться, пожалуйста, мы будем рады только слышать ваши замечания практического характера", - сказал Путин, беседуя с моряками.
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