https://ria.ru/20250328/putin-2007834980.html

Путин заявил, что замечания моряков будут учитываться при развитии флота

Путин заявил, что замечания моряков будут учитываться при развитии флота - РИА Новости, 28.03.2025

Путин заявил, что замечания моряков будут учитываться при развитии флота

Президент России Владимир Путин заявил, что замечания моряков-подводников будут учитываться при принятии решений о развитии флота. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T02:09:00+03:00

2025-03-28T02:09:00+03:00

2025-03-28T02:09:00+03:00

россия

мурманская область

владимир путин

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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что замечания моряков-подводников будут учитываться при принятии решений о развитии флота. В четверг в ходе рабочей поездки в Мурманскую область он осмотрел атомный подводный крейсер "Архангельск" и за чашкой чая пообщался с экипажем подлодки. "От того, как идёт эксплуатация, в данном случае лодок, зависит и принятие решений по будущим планам развития. Я очень рассчитываю на то, что вы, когда будете здесь служить, если будете что-то замечать, о чем-то будете задумываться, пожалуйста, мы будем рады только слышать ваши замечания практического характера", - сказал Путин, беседуя с моряками.

https://ria.ru/20250327/flot-2007821638.html

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мурманская область

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россия, мурманская область, владимир путин