https://ria.ru/20250328/putin-2007834400.html

"Нацики" имеют большое влияние на Украине еще с развала СССР, заявил Путин

"Нацики" имеют большое влияние на Украине еще с развала СССР, заявил Путин - РИА Новости, 28.03.2025

"Нацики" имеют большое влияние на Украине еще с развала СССР, заявил Путин

"Нацики" имеют очень большое влияние на Украине еще с развала СССР, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T01:57:00+03:00

2025-03-28T01:57:00+03:00

2025-03-28T01:57:00+03:00

украина

ссср

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007796896_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_caf2dd2a1bcdf327a2961a02452da860.jpg

МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. "Нацики" имеют очень большое влияние на Украине еще с развала СССР, заявил президент России Владимир Путин. "Там (на Украине - ред.) существует проблема, о которой говорят, но вскользь, и я сам тоже об этом говорю. В чем она заключается? Она заключается в том, что очень большое влияние в стране с самого начала, после развала Советского Союза на Украине имеют так называемые "нацики", как их в самой Украине называют, националисты, люди неонацистских взглядов", - сказал Путин во время беседы с моряками.

https://ria.ru/20250328/putin-2007830037.html

украина

ссср

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, ссср, россия, владимир путин