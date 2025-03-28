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"Нацики" имеют большое влияние на Украине еще с развала СССР, заявил Путин - РИА Новости, 28.03.2025
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01:57 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/putin-2007834400.html
"Нацики" имеют большое влияние на Украине еще с развала СССР, заявил Путин
"Нацики" имеют большое влияние на Украине еще с развала СССР, заявил Путин - РИА Новости, 28.03.2025
"Нацики" имеют большое влияние на Украине еще с развала СССР, заявил Путин
"Нацики" имеют очень большое влияние на Украине еще с развала СССР, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T01:57:00+03:00
2025-03-28T01:57:00+03:00
украина
ссср
россия
владимир путин
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. "Нацики" имеют очень большое влияние на Украине еще с развала СССР, заявил президент России Владимир Путин. "Там (на Украине - ред.) существует проблема, о которой говорят, но вскользь, и я сам тоже об этом говорю. В чем она заключается? Она заключается в том, что очень большое влияние в стране с самого начала, после развала Советского Союза на Украине имеют так называемые "нацики", как их в самой Украине называют, националисты, люди неонацистских взглядов", - сказал Путин во время беседы с моряками.
https://ria.ru/20250328/putin-2007830037.html
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украина, ссср, россия, владимир путин
Украина, СССР, Россия, Владимир Путин
"Нацики" имеют большое влияние на Украине еще с развала СССР, заявил Путин

Путин: "нацики" имеют большое влияние на Украине еще с развала СССР

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин. Архивное фото
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. "Нацики" имеют очень большое влияние на Украине еще с развала СССР, заявил президент России Владимир Путин.
"Там (на Украине - ред.) существует проблема, о которой говорят, но вскользь, и я сам тоже об этом говорю. В чем она заключается? Она заключается в том, что очень большое влияние в стране с самого начала, после развала Советского Союза на Украине имеют так называемые "нацики", как их в самой Украине называют, националисты, люди неонацистских взглядов", - сказал Путин во время беседы с моряками.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Путин заявил, что нацбатальоны на Украине планируют усилить
00:57
 
УкраинаСССРРоссияВладимир Путин
 
 
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