https://ria.ru/20250328/putin-2007834400.html
"Нацики" имеют большое влияние на Украине еще с развала СССР, заявил Путин
"Нацики" имеют большое влияние на Украине еще с развала СССР, заявил Путин - РИА Новости, 28.03.2025
"Нацики" имеют большое влияние на Украине еще с развала СССР, заявил Путин
"Нацики" имеют очень большое влияние на Украине еще с развала СССР, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T01:57:00+03:00
2025-03-28T01:57:00+03:00
2025-03-28T01:57:00+03:00
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. "Нацики" имеют очень большое влияние на Украине еще с развала СССР, заявил президент России Владимир Путин. "Там (на Украине - ред.) существует проблема, о которой говорят, но вскользь, и я сам тоже об этом говорю. В чем она заключается? Она заключается в том, что очень большое влияние в стране с самого начала, после развала Советского Союза на Украине имеют так называемые "нацики", как их в самой Украине называют, националисты, люди неонацистских взглядов", - сказал Путин во время беседы с моряками.
https://ria.ru/20250328/putin-2007830037.html
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украина, ссср, россия, владимир путин
Украина, СССР, Россия, Владимир Путин
"Нацики" имеют большое влияние на Украине еще с развала СССР, заявил Путин
Путин: "нацики" имеют большое влияние на Украине еще с развала СССР