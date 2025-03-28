https://ria.ru/20250328/putin-2007833806.html

Путин рассказал о освобождении ДНР, Запорожской и Херсонской областей

Путин рассказал о освобождении ДНР, Запорожской и Херсонской областей - РИА Новости, 28.03.2025

Путин рассказал о освобождении ДНР, Запорожской и Херсонской областей

Российские войска освободили свыше 70% территорий ДНР, Запорожской и Херсонской областей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T01:51:00+03:00

2025-03-28T01:51:00+03:00

2025-03-28T01:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

херсонская область

россия

владимир путин

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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Российские войска освободили свыше 70% территорий ДНР, Запорожской и Херсонской областей, заявил президент РФ Владимир Путин. "Донецкая, Херсонская, Запорожская - свыше 70%", - сказал Путин во время общения с моряками в Мурманске.

https://ria.ru/20250328/putin-2007831583.html

донецкая народная республика

херсонская область

россия

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2025

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донецкая народная республика, херсонская область , россия, владимир путин