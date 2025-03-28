https://ria.ru/20250328/putin-2007833806.html
Путин рассказал о освобождении ДНР, Запорожской и Херсонской областей
Путин рассказал о освобождении ДНР, Запорожской и Херсонской областей - РИА Новости, 28.03.2025
Путин рассказал о освобождении ДНР, Запорожской и Херсонской областей
Российские войска освободили свыше 70% территорий ДНР, Запорожской и Херсонской областей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T01:51:00+03:00
2025-03-28T01:51:00+03:00
2025-03-28T01:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
херсонская область
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007827525_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1a8e5ccd9afcc31b85a98f89baa83d48.jpg
МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Российские войска освободили свыше 70% территорий ДНР, Запорожской и Херсонской областей, заявил президент РФ Владимир Путин. "Донецкая, Херсонская, Запорожская - свыше 70%", - сказал Путин во время общения с моряками в Мурманске.
https://ria.ru/20250328/putin-2007831583.html
донецкая народная республика
херсонская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007827525_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6bbd1e3117ae4dfae05b5be4148133a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, херсонская область , россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о освобождении ДНР, Запорожской и Херсонской областей
Путин: более 70% территорий ДНР, Запорожской и Херсонской областей освобождены