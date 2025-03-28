https://ria.ru/20250328/putin-2007832730.html
Путин рассказал, что готовится стратегия развития ВМФ России до 2050 года
Путин рассказал, что готовится стратегия развития ВМФ России до 2050 года - РИА Новости, 28.03.2025
Путин рассказал, что готовится стратегия развития ВМФ России до 2050 года
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что готовится стратегия развития ВМФ России и программа строительства кораблей до 2050 года. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T01:33:00+03:00
2025-03-28T01:33:00+03:00
2025-03-28T01:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007827274_0:139:3071:1866_1920x0_80_0_0_d48cf788064661aaaccdf21004db5eeb.jpg
МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что готовится стратегия развития ВМФ России и программа строительства кораблей до 2050 года. "Сейчас мы делаем, по моему поручению готовится стратегия развития военно-морского флота и программа строительства кораблей, надводных и подводных, до 2050 года. Будем вместе с вами работать", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250327/putin--2007821905.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007827274_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_83924e2ccdacff546bcfb37aadf7fcc6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал, что готовится стратегия развития ВМФ России до 2050 года
Путин: стратегия развития ВМФ России готовится до 2050 года