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Путин рассказал, что готовится стратегия развития ВМФ России до 2050 года - РИА Новости, 28.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:33 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/putin-2007832730.html
Путин рассказал, что готовится стратегия развития ВМФ России до 2050 года
Путин рассказал, что готовится стратегия развития ВМФ России до 2050 года - РИА Новости, 28.03.2025
Путин рассказал, что готовится стратегия развития ВМФ России до 2050 года
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что готовится стратегия развития ВМФ России и программа строительства кораблей до 2050 года. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T01:33:00+03:00
2025-03-28T01:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что готовится стратегия развития ВМФ России и программа строительства кораблей до 2050 года. "Сейчас мы делаем, по моему поручению готовится стратегия развития военно-морского флота и программа строительства кораблей, надводных и подводных, до 2050 года. Будем вместе с вами работать", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250327/putin--2007821905.html
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безопасность, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал, что готовится стратегия развития ВМФ России до 2050 года

Путин: стратегия развития ВМФ России готовится до 2050 года

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что готовится стратегия развития ВМФ России и программа строительства кораблей до 2050 года.
"Сейчас мы делаем, по моему поручению готовится стратегия развития военно-морского флота и программа строительства кораблей, надводных и подводных, до 2050 года. Будем вместе с вами работать", - сказал Путин.
Рабочая поездка президента России Владимира Путина в Мурманск - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Путин назвал военный флот основой стратегической безопасности России
Вчера, 23:35
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВладимир Путин
 
 
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