https://ria.ru/20250328/putin-2007832730.html

Путин рассказал, что готовится стратегия развития ВМФ России до 2050 года

Путин рассказал, что готовится стратегия развития ВМФ России до 2050 года - РИА Новости, 28.03.2025

Путин рассказал, что готовится стратегия развития ВМФ России до 2050 года

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что готовится стратегия развития ВМФ России и программа строительства кораблей до 2050 года. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T01:33:00+03:00

2025-03-28T01:33:00+03:00

2025-03-28T01:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

владимир путин

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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что готовится стратегия развития ВМФ России и программа строительства кораблей до 2050 года. "Сейчас мы делаем, по моему поручению готовится стратегия развития военно-морского флота и программа строительства кораблей, надводных и подводных, до 2050 года. Будем вместе с вами работать", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250327/putin--2007821905.html

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2025

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безопасность, россия, владимир путин