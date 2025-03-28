https://ria.ru/20250328/putin-2007832052.html
Россия не была инициатором начала боевых действий на Украине, заявил Путин
Россия не была инициатором начала боевых действий на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 28.03.2025
Россия не была инициатором начала боевых действий на Украине, заявил Путин
Россия не была автором и инициатором начала боевых действий на Украине, они начались после госпереворота в 2014 году, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T01:25:00+03:00
2025-03-28T01:25:00+03:00
2025-03-28T01:25:00+03:00
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Россия не была автором и инициатором начала боевых действий на Украине, они начались после госпереворота в 2014 году, заявил президент РФ Владимир Путин. "Не мы были авторами и инициаторами начала боевых действий (на Украине - ред.), они начались после государственного переворота на Украине в 2014 году, который был поддержан западными странами, и после этого фактически начались боевые действия на юго-востоке Украины", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20250328/putin-2007831252.html
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украина, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Путин
Россия не была инициатором начала боевых действий на Украине, заявил Путин
Путин: Россия не была автором и инициатором начала боевых действий на Украине