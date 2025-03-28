https://ria.ru/20250328/putin-2007831583.html
ВС России освободили 99% территорий ЛНР, заявил Путин
ВС России освободили 99% территорий ЛНР, заявил Путин - РИА Новости, 28.03.2025
ВС России освободили 99% территорий ЛНР, заявил Путин
Российские войска освободили 99% территорий ЛНР, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T01:21:00+03:00
2025-03-28T01:21:00+03:00
2025-03-28T01:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
мурманск
владимир путин
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Российские войска освободили 99% территорий ЛНР, заявил президент РФ Владимир Путин. "Луганская народная республика освобождена на 99 процентов территории", - сказал Путин во время общения с моряками в Мурманске.
https://ria.ru/20250328/putin-2007829109.html
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россия, луганская народная республика, мурманск, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Мурманск, Владимир Путин
ВС России освободили 99% территорий ЛНР, заявил Путин
Путин: ВС России освободили 99% территорий ЛНР