https://ria.ru/20250328/putin-2007831583.html

ВС России освободили 99% территорий ЛНР, заявил Путин

ВС России освободили 99% территорий ЛНР, заявил Путин - РИА Новости, 28.03.2025

ВС России освободили 99% территорий ЛНР, заявил Путин

Российские войска освободили 99% территорий ЛНР, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T01:21:00+03:00

2025-03-28T01:21:00+03:00

2025-03-28T01:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

мурманск

владимир путин

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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Российские войска освободили 99% территорий ЛНР, заявил президент РФ Владимир Путин. "Луганская народная республика освобождена на 99 процентов территории", - сказал Путин во время общения с моряками в Мурманске.

https://ria.ru/20250328/putin-2007829109.html

россия

луганская народная республика

мурманск

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2025

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россия, луганская народная республика, мурманск, владимир путин