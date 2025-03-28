https://ria.ru/20250328/putin-2007830909.html

Народ Украины должен осознать то, что сейчас происходит, заявил Путин

Народ Украины должен осознать то, что сейчас происходит, заявил Путин - РИА Новости, 28.03.2025

Народ Украины должен осознать то, что сейчас происходит, заявил Путин

Украинский народ должен осознать то, что сейчас происходит, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T01:08:00+03:00

2025-03-28T01:08:00+03:00

2025-03-28T01:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

владимир путин

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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Украинский народ должен осознать то, что сейчас происходит, заявил президент РФ Владимир Путин. "Я думаю, что должно прийти осознание того, что происходит, у самого украинского народа", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20250328/putin-2007830759.html

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украина, россия, владимир путин