https://ria.ru/20250328/putin-2007830909.html
Народ Украины должен осознать то, что сейчас происходит, заявил Путин
Народ Украины должен осознать то, что сейчас происходит, заявил Путин - РИА Новости, 28.03.2025
Народ Украины должен осознать то, что сейчас происходит, заявил Путин
Украинский народ должен осознать то, что сейчас происходит, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T01:08:00+03:00
2025-03-28T01:08:00+03:00
2025-03-28T01:17:00+03:00
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Украинский народ должен осознать то, что сейчас происходит, заявил президент РФ Владимир Путин. "Я думаю, что должно прийти осознание того, что происходит, у самого украинского народа", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20250328/putin-2007830759.html
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украина, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Путин
Народ Украины должен осознать то, что сейчас происходит, заявил Путин
Путин: украинский народ должен осознать то, что сейчас происходит