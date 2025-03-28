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Народ Украины должен осознать то, что сейчас происходит, заявил Путин - РИА Новости, 28.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:08 28.03.2025 (обновлено: 01:17 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/putin-2007830909.html
Народ Украины должен осознать то, что сейчас происходит, заявил Путин
Народ Украины должен осознать то, что сейчас происходит, заявил Путин - РИА Новости, 28.03.2025
Народ Украины должен осознать то, что сейчас происходит, заявил Путин
Украинский народ должен осознать то, что сейчас происходит, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T01:08:00+03:00
2025-03-28T01:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
владимир путин
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Украинский народ должен осознать то, что сейчас происходит, заявил президент РФ Владимир Путин. "Я думаю, что должно прийти осознание того, что происходит, у самого украинского народа", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20250328/putin-2007830759.html
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украина, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Путин
Народ Украины должен осознать то, что сейчас происходит, заявил Путин

Путин: украинский народ должен осознать то, что сейчас происходит

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Украинский народ должен осознать то, что сейчас происходит, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я думаю, что должно прийти осознание того, что происходит, у самого украинского народа", - сказал глава государства.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Украина и Запад постоянно пытаются водить нас за нос, заявил Путин
01:04
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВладимир Путин
 
 
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