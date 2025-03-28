https://ria.ru/20250328/putin-2007830759.html
Украина и Запад постоянно пытаются водить нас за нос, заявил Путин
Украина и Запад постоянно пытаются водить нас за нос, заявил Путин - РИА Новости, 28.03.2025
Украина и Запад постоянно пытаются водить нас за нос, заявил Путин
Украина и ее западные кураторы постоянно пытаются водить нас за нос, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T01:04:00+03:00
2025-03-28T01:04:00+03:00
2025-03-28T01:18:00+03:00
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Украина и ее западные кураторы постоянно пытаются водить нас за нос, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Они (Украина и ее западные кураторы - ред.) ведут себя непоследовательно, постоянно пытаются водить нас за нос. Но ничего, мы уже к этому привыкли, надеюсь, что таких ошибок, основанных на доверии излишнем к нашим так называемым партнерам, мы допускать не будем", - сказал глава государства.
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украина, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Путин
Украина и Запад постоянно пытаются водить нас за нос, заявил Путин
Путин: Украина и западные кураторы постоянно пытаются водить нас за нос