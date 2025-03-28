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Неонацисты на Украине рекрутируют в свои ряды новых людей, заявил Путин - РИА Новости, 28.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:01 28.03.2025 (обновлено: 03:16 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/putin-2007830313.html
Неонацисты на Украине рекрутируют в свои ряды новых людей, заявил Путин
Неонацисты на Украине рекрутируют в свои ряды новых людей, заявил Путин - РИА Новости, 28.03.2025
Неонацисты на Украине рекрутируют в свои ряды новых людей, заявил Путин
Неонацистские формирования на Украине в условиях фактической нелегитимности власти получают оружие и рекрутируют в свои ряды новых людей, заявил президент... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T01:01:00+03:00
2025-03-28T03:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
владимир путин
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Неонацистские формирования на Украине в условиях фактической нелегитимности власти получают оружие и рекрутируют в свои ряды новых людей, заявил президент России Владимир Путин. "В условиях этой нелегитимности фактической неонацистские формирования получают дополнительное оружие и рекрутируют в свои ряды новых людей. Это к чему приводит и может привести? Что фактическая власть находится в их руках", - сказал Путин во время общения с моряками в Мурманске.
https://ria.ru/20250328/putin-2007830037.html
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украина, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Путин
Неонацисты на Украине рекрутируют в свои ряды новых людей, заявил Путин

Путин: неонацисты на Украине рекрутируют в свои ряды новых людей

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Неонацистские формирования на Украине в условиях фактической нелегитимности власти получают оружие и рекрутируют в свои ряды новых людей, заявил президент России Владимир Путин.
"В условиях этой нелегитимности фактической неонацистские формирования получают дополнительное оружие и рекрутируют в свои ряды новых людей. Это к чему приводит и может привести? Что фактическая власть находится в их руках", - сказал Путин во время общения с моряками в Мурманске.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Путин заявил, что нацбатальоны на Украине планируют усилить
00:57
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВладимир Путин
 
 
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