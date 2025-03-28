https://ria.ru/20250328/putin-2007830313.html

Неонацисты на Украине рекрутируют в свои ряды новых людей, заявил Путин

Неонацисты на Украине рекрутируют в свои ряды новых людей, заявил Путин - РИА Новости, 28.03.2025

Неонацисты на Украине рекрутируют в свои ряды новых людей, заявил Путин

Неонацистские формирования на Украине в условиях фактической нелегитимности власти получают оружие и рекрутируют в свои ряды новых людей, заявил президент... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T01:01:00+03:00

2025-03-28T01:01:00+03:00

2025-03-28T03:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007827228_0:0:1326:746_1920x0_80_0_0_808257332fb3ee173821631678ceed5e.jpg

МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Неонацистские формирования на Украине в условиях фактической нелегитимности власти получают оружие и рекрутируют в свои ряды новых людей, заявил президент России Владимир Путин. "В условиях этой нелегитимности фактической неонацистские формирования получают дополнительное оружие и рекрутируют в свои ряды новых людей. Это к чему приводит и может привести? Что фактическая власть находится в их руках", - сказал Путин во время общения с моряками в Мурманске.

https://ria.ru/20250328/putin-2007830037.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, владимир путин