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Путин заявил, что нацбатальоны на Украине планируют усилить - РИА Новости, 28.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:57 28.03.2025 (обновлено: 02:06 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/putin-2007830037.html
Путин заявил, что нацбатальоны на Украине планируют усилить
Путин заявил, что нацбатальоны на Украине планируют усилить - РИА Новости, 28.03.2025
Путин заявил, что нацбатальоны на Украине планируют усилить
Нацбатальоны на Украине, в том числе "Азов"* (организация признана террористической и запрещена в России - ред.), планируют усилить, они ставят под ружье... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T00:57:00+03:00
2025-03-28T02:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
владимир путин
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Нацбатальоны на Украине, в том числе "Азов"* (организация признана террористической и запрещена в России - ред.), планируют усилить, они ставят под ружье других, навязывая свои взгляды, заявил президент России Владимир Путин. "Сейчас они и вот эти подразделения (нацбатальоны), в том числе "Азов"*, планируют усилить и создать тоже там из них дивизии. Это значит, что такие люди приобретают все больше оружия, больше сторонников и ставят под ружье других, навязывая им свои взгляды", - заявил Путин, общаясь с с моряками атомной подводной лодки "Архангельск".* Организация признана террористической и запрещена в России
https://ria.ru/20250328/putin-2007829109.html
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украина, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Путин
Путин заявил, что нацбатальоны на Украине планируют усилить

Путин: нацбатальоны на Украине планируют усилить

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Нацбатальоны на Украине, в том числе "Азов"* (организация признана террористической и запрещена в России - ред.), планируют усилить, они ставят под ружье других, навязывая свои взгляды, заявил президент России Владимир Путин.
"Сейчас они и вот эти подразделения (нацбатальоны), в том числе "Азов"*, планируют усилить и создать тоже там из них дивизии. Это значит, что такие люди приобретают все больше оружия, больше сторонников и ставят под ружье других, навязывая им свои взгляды", - заявил Путин, общаясь с с моряками атомной подводной лодки "Архангельск".
* Организация признана террористической и запрещена в России
Бойцы отдельной добровольческой штурмовой бригады Ветераны, участвовавшей в операции Поток, в Судже - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Путин рассказал о стратегической инициативе на фронте
00:46
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВладимир Путин
 
 
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