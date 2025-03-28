https://ria.ru/20250328/putin-2007830037.html

Путин заявил, что нацбатальоны на Украине планируют усилить

Путин заявил, что нацбатальоны на Украине планируют усилить - РИА Новости, 28.03.2025

Путин заявил, что нацбатальоны на Украине планируют усилить

Нацбатальоны на Украине, в том числе "Азов"* (организация признана террористической и запрещена в России - ред.), планируют усилить, они ставят под ружье... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T00:57:00+03:00

2025-03-28T00:57:00+03:00

2025-03-28T02:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Нацбатальоны на Украине, в том числе "Азов"* (организация признана террористической и запрещена в России - ред.), планируют усилить, они ставят под ружье других, навязывая свои взгляды, заявил президент России Владимир Путин. "Сейчас они и вот эти подразделения (нацбатальоны), в том числе "Азов"*, планируют усилить и создать тоже там из них дивизии. Это значит, что такие люди приобретают все больше оружия, больше сторонников и ставят под ружье других, навязывая им свои взгляды", - заявил Путин, общаясь с с моряками атомной подводной лодки "Архангельск".* Организация признана террористической и запрещена в России

https://ria.ru/20250328/putin-2007829109.html

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украина, россия, владимир путин