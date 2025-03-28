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Путин заявил о готовности России работать с Европой по Украине - РИА Новости, 28.03.2025
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00:46 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/putin-2007829237.html
Путин заявил о готовности России работать с Европой по Украине
Путин заявил о готовности России работать с Европой по Украине - РИА Новости, 28.03.2025
Путин заявил о готовности России работать с Европой по Украине
РФ готова работать с Европой по Украине, но ЕС ведет себя непоследовательно и постоянно пытается "водить за нос" Россию, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T00:46:00+03:00
2025-03-28T00:46:00+03:00
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европа
украина
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. РФ готова работать с Европой по Украине, но ЕС ведет себя непоследовательно и постоянно пытается "водить за нос" Россию, заявил президент России Владимир Путин. "Мы с Европой, кстати, готовы работать (по разрешению конфликта на Украине - ред.), просто они ведут себя непоследовательно. Постоянно пытаются нас "водить за нос", но ничего, мы уже к этому привыкли. Надеюсь, тоже никаких ошибок, основанных на доверии излишнем к нашим так называемым партнерам, мы допускать не будем", - сказал Путин во время общения с моряками в Мурманске.
https://ria.ru/20250327/putin-2007824125.html
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россия, европа, украина, владимир путин, евросоюз
Россия, Европа, Украина, Владимир Путин, Евросоюз
Путин заявил о готовности России работать с Европой по Украине

Путин: Россия готова работать с Европой, но ЕС ведет себя непоследовательно

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Мурманск
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Мурманск - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Рабочая поездка президента Владимира Путина в Мурманск
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. РФ готова работать с Европой по Украине, но ЕС ведет себя непоследовательно и постоянно пытается "водить за нос" Россию, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы с Европой, кстати, готовы работать (по разрешению конфликта на Украине - ред.), просто они ведут себя непоследовательно. Постоянно пытаются нас "водить за нос", но ничего, мы уже к этому привыкли. Надеюсь, тоже никаких ошибок, основанных на доверии излишнем к нашим так называемым партнерам, мы допускать не будем", - сказал Путин во время общения с моряками в Мурманске.
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