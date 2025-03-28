https://ria.ru/20250328/putin-2007828538.html

Путин заявил, что Россия предлагала мирное решение конфликта на Украине

Путин заявил, что Россия предлагала мирное решение конфликта на Украине - РИА Новости, 28.03.2025

Путин заявил, что Россия предлагала мирное решение конфликта на Украине

Даже когда конфликт на Украине принял горячую фазу в 2022 году, Россия все равно предлагала решить все вопросы мирным путем, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T00:41:00+03:00

2025-03-28T00:41:00+03:00

2025-03-28T00:41:00+03:00

украина

россия

владимир путин

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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Даже когда конфликт на Украине принял горячую фазу в 2022 году, Россия все равно предлагала решить все вопросы мирным путем, заявил президент РФ Владимир Путин."Даже, кстати говоря, когда вооруженный конфликт (на Украине - ред.) принял горячую фазу в 2022 году, мы все равно предлагали решить все вопросы мирным путем", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250217/kreml-1999801748.html

украина

россия

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украина, россия, владимир путин