Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что Россия предлагала мирное решение конфликта на Украине - РИА Новости, 28.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:41 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/putin-2007828538.html
Путин заявил, что Россия предлагала мирное решение конфликта на Украине
Путин заявил, что Россия предлагала мирное решение конфликта на Украине - РИА Новости, 28.03.2025
Путин заявил, что Россия предлагала мирное решение конфликта на Украине
Даже когда конфликт на Украине принял горячую фазу в 2022 году, Россия все равно предлагала решить все вопросы мирным путем, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T00:41:00+03:00
2025-03-28T00:41:00+03:00
украина
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007827228_0:0:1326:746_1920x0_80_0_0_808257332fb3ee173821631678ceed5e.jpg
МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Даже когда конфликт на Украине принял горячую фазу в 2022 году, Россия все равно предлагала решить все вопросы мирным путем, заявил президент РФ Владимир Путин."Даже, кстати говоря, когда вооруженный конфликт (на Украине - ред.) принял горячую фазу в 2022 году, мы все равно предлагали решить все вопросы мирным путем", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250217/kreml-1999801748.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007827228_114:0:1314:900_1920x0_80_0_0_03858e7ac402054da7da2571a626562a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, владимир путин
Украина, Россия, Владимир Путин
Путин заявил, что Россия предлагала мирное решение конфликта на Украине

Путин: Россия предлагала мирное решение конфликта на Украине в 2022 году

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Мурманск
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Мурманск - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Мурманск
Читать ria.ru в
Дзен
МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Даже когда конфликт на Украине принял горячую фазу в 2022 году, Россия все равно предлагала решить все вопросы мирным путем, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Даже, кстати говоря, когда вооруженный конфликт (на Украине - ред.) принял горячую фазу в 2022 году, мы все равно предлагали решить все вопросы мирным путем", - сказал Путин.
Москва - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
В Кремле прокомментировали идею остановить конфликт на Украине
17 февраля, 12:44
 
УкраинаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала