https://ria.ru/20250328/putin-2007828538.html
Путин заявил, что Россия предлагала мирное решение конфликта на Украине
Путин заявил, что Россия предлагала мирное решение конфликта на Украине - РИА Новости, 28.03.2025
Путин заявил, что Россия предлагала мирное решение конфликта на Украине
Даже когда конфликт на Украине принял горячую фазу в 2022 году, Россия все равно предлагала решить все вопросы мирным путем, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T00:41:00+03:00
2025-03-28T00:41:00+03:00
2025-03-28T00:41:00+03:00
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Даже когда конфликт на Украине принял горячую фазу в 2022 году, Россия все равно предлагала решить все вопросы мирным путем, заявил президент РФ Владимир Путин."Даже, кстати говоря, когда вооруженный конфликт (на Украине - ред.) принял горячую фазу в 2022 году, мы все равно предлагали решить все вопросы мирным путем", - сказал Путин.
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украина, россия, владимир путин
Украина, Россия, Владимир Путин
Путин заявил, что Россия предлагала мирное решение конфликта на Украине
Путин: Россия предлагала мирное решение конфликта на Украине в 2022 году