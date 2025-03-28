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Путин назвал ВМФ одной из гарантий безопасности России - РИА Новости, 28.03.2025
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00:35 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/putin-2007827927.html
Путин назвал ВМФ одной из гарантий безопасности России
Путин назвал ВМФ одной из гарантий безопасности России - РИА Новости, 28.03.2025
Путин назвал ВМФ одной из гарантий безопасности России
Военно-морской флот - одна из основных гарантий безопасности России и стратегической стабильности в мире, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T00:35:00+03:00
2025-03-28T00:35:00+03:00
безопасность
россия
владимир путин
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Военно-морской флот - одна из основных гарантий безопасности России и стратегической стабильности в мире, сказал президент РФ Владимир Путин. "ВМФ - это одна из основных гарантий безопасности государства, стратегической стабильности в мире в целом", - сказал Путин. "Роль ВМФ в целом известна. Россия на протяжении веков является мощной морской державой. И мы все будем делать для того, чтобы поддерживать этот статус. Будем строить новые надводные, подводные корабли, будем улучшать их характеристики. Они должны отвечать требованиям сегодняшнего дня и должны, конечно, быть боеспособны, эффективны в ближайшей, в полном смысле этого слова, исторической перспективе", - добавил он.
https://ria.ru/20250328/putin-2007826961.html
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин назвал ВМФ одной из гарантий безопасности России

Путин: ВМФ является одной из основных гарантий безопасности РФ

© Фото : kremlin.ruПутин за чашкой чая пообщался с экипажем подводного крейсера "Архангельск"
Путин за чашкой чая пообщался с экипажем подводного крейсера Архангельск - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Фото : kremlin.ru
Путин за чашкой чая пообщался с экипажем подводного крейсера "Архангельск". Архивное фото
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Военно-морской флот - одна из основных гарантий безопасности России и стратегической стабильности в мире, сказал президент РФ Владимир Путин.
"ВМФ - это одна из основных гарантий безопасности государства, стратегической стабильности в мире в целом", - сказал Путин.
"Роль ВМФ в целом известна. Россия на протяжении веков является мощной морской державой. И мы все будем делать для того, чтобы поддерживать этот статус. Будем строить новые надводные, подводные корабли, будем улучшать их характеристики. Они должны отвечать требованиям сегодняшнего дня и должны, конечно, быть боеспособны, эффективны в ближайшей, в полном смысле этого слова, исторической перспективе", - добавил он.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Путин регулярно встречается с руководством ВМФ
00:29
 
БезопасностьРоссияВладимир Путин
 
 
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