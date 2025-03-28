https://ria.ru/20250328/putin-2007827418.html
Путин предложил вариант проведения выборов на Украине
Путин предложил вариант проведения выборов на Украине - РИА Новости, 28.03.2025
Путин предложил вариант проведения выборов на Украине
Введение временного управления на Украине позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T00:33:00+03:00
2025-03-28T00:33:00+03:00
2025-03-28T01:12:00+03:00
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Введение временного управления на Украине позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы, заявил президент РФ Владимир Путин.В четверг в ходе рабочей поездки в Мурманскую область он осмотрел атомный подводный крейсер "Архангельск" и пообщался с экипажем подлодки. Говоря о возможностях урегулирования конфликта на Украине, президент РФ напомнил, что практика внешнего управления или временной администрации применялась несколько раз в рамках миротворческой деятельности ООН, например, в Восточном Тиморе, Новой Гвинее и некоторых частях бывшей Югославии.Путин допустил, что под эгидой ООН можно было бы обсудить с партнерами России, США, странами Европы возможность введения на Украине такого временного управления."А для чего? Для того, чтобы провести демократические выборы, для того, чтобы привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство. И потом уже с ними начинать переговоры о мирном договоре, подписывать легитимные документы, которые будут признаны во всем мире и будут надежными и стабильными. Это только один из вариантов, я не говорю, что других не существует", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250328/putin-2007829759.html
https://ria.ru/20250328/peregovory-2007830586.html
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украина, россия, мурманская область, владимир путин, оон
Украина, Россия, Мурманская область, Владимир Путин, ООН
Путин предложил вариант проведения выборов на Украине
Путин: временное управление на Украине поможет провести выборы