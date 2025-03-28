https://ria.ru/20250328/putin-2007826484.html

Путин: есть основания считать, что мы добьем Украину

Путин: есть основания считать, что мы добьем Украину - РИА Новости, 28.03.2025

Путин: есть основания считать, что мы добьем Украину

Есть основания полагать, что российские войска добьют ВСУ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T00:26:00+03:00

2025-03-28T00:26:00+03:00

2025-03-28T01:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

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мурманск

владимир путин

вооруженные силы украины

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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Есть основания полагать, что российские войска добьют ВСУ, заявил президент России Владимир Путин.Президент в четверг работал в Мурманске. Глава государства вечером посетил атомный подводный крейсер "Архангельск" и пообщался с моряками-проводниками. Президент рассказал им, что российские войска владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения."Я еще совсем недавно говорил, мы их "дожмем", но есть основания полагать, что мы их добьем", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250328/putin-2007830909.html

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Путин об Украине: я совсем недавно говорил, что мы их дожмем, но есть основания полагать, что мы их добьем

Путин об Украине: я совсем недавно говорил, что мы их дожмем, но есть основания полагать, что мы их добьем

2025-03-28T00:26

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