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Путин: есть основания считать, что мы добьем Украину - РИА Новости, 28.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:26 28.03.2025 (обновлено: 01:10 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/putin-2007826484.html
Путин: есть основания считать, что мы добьем Украину
Путин: есть основания считать, что мы добьем Украину - РИА Новости, 28.03.2025
Путин: есть основания считать, что мы добьем Украину
Есть основания полагать, что российские войска добьют ВСУ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T00:26:00+03:00
2025-03-28T01:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
мурманск
владимир путин
вооруженные силы украины
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Есть основания полагать, что российские войска добьют ВСУ, заявил президент России Владимир Путин.Президент в четверг работал в Мурманске. Глава государства вечером посетил атомный подводный крейсер "Архангельск" и пообщался с моряками-проводниками. Президент рассказал им, что российские войска владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения."Я еще совсем недавно говорил, мы их "дожмем", но есть основания полагать, что мы их добьем", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250328/putin-2007830909.html
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Путин об Украине: я совсем недавно говорил, что мы их дожмем, но есть основания полагать, что мы их добьем
Путин об Украине: я совсем недавно говорил, что мы их дожмем, но есть основания полагать, что мы их добьем
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украина, россия, мурманск, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Мурманск, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Путин: есть основания считать, что мы добьем Украину

Путин: есть основания полагать, что мы добьем Украину

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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Есть основания полагать, что российские войска добьют ВСУ, заявил президент России Владимир Путин.
Президент в четверг работал в Мурманске. Глава государства вечером посетил атомный подводный крейсер "Архангельск" и пообщался с моряками-проводниками. Президент рассказал им, что российские войска владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения.
"Я еще совсем недавно говорил, мы их "дожмем", но есть основания полагать, что мы их добьем", - сказал Путин.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Народ Украины должен осознать то, что сейчас происходит, заявил Путин
01:08
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияМурманскВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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