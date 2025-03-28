https://ria.ru/20250328/putin-2007826342.html

Путин заявил, что у России есть стратегический баланс с США

Путин заявил, что у России есть стратегический баланс с США - РИА Новости, 28.03.2025

Путин заявил, что у России есть стратегический баланс с США

У России есть стратегический баланс с США, РФ будет развивать свой флот своевременно и бережно, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T00:23:00+03:00

2025-03-28T00:23:00+03:00

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россия

сша

владимир путин

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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. У России есть стратегический баланс с США, РФ будет развивать свой флот своевременно и бережно, заявил президент Владимир Путин. "У нас существует стратегический баланс с Соединенными Штатами. Мы будем самым бережным образом к этому относиться. Будем делать все своевременно", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20250328/putin-2007825564.html

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2025

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россия, сша, владимир путин