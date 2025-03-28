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Путин заявил, что у России есть стратегический баланс с США
Путин заявил, что у России есть стратегический баланс с США - РИА Новости, 28.03.2025
Путин заявил, что у России есть стратегический баланс с США
У России есть стратегический баланс с США, РФ будет развивать свой флот своевременно и бережно, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T00:23:00+03:00
2025-03-28T00:23:00+03:00
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. У России есть стратегический баланс с США, РФ будет развивать свой флот своевременно и бережно, заявил президент Владимир Путин. "У нас существует стратегический баланс с Соединенными Штатами. Мы будем самым бережным образом к этому относиться. Будем делать все своевременно", - сказал глава государства.
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россия, сша, владимир путин
Россия, США, Владимир Путин
Путин заявил, что у России есть стратегический баланс с США
Путин: у России есть стратегический баланс с США