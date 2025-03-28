https://ria.ru/20250328/putin-2007826251.html

Путин назвал способ завершения конфликта на Украине

Путин назвал способ завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 28.03.2025

Путин назвал способ завершения конфликта на Украине

Для мирного решения на Украине должны быть устранены первопричины конфликта, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T00:22:00+03:00

2025-03-28T00:22:00+03:00

2025-03-28T01:07:00+03:00

украина

владимир путин

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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Для мирного решения на Украине должны быть устранены первопричины конфликта, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства в четверг находится в Мурманске с рабочей поездкой."Мы за то, чтобы решить все эти вопросы мирными средствами, но при устранении первопричин, которые привели к сегодняшней ситуации", - сказал Путин, общаясь с моряками АПЛ "Архангельск".По его словам, нужно обеспечить безопасность России на длительную историческую перспективу.

https://ria.ru/20250328/peregovory-2007830586.html

украина

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2025

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украина, владимир путин