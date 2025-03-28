https://ria.ru/20250328/putin-2007826251.html
Путин назвал способ завершения конфликта на Украине
Путин назвал способ завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 28.03.2025
Путин назвал способ завершения конфликта на Украине
Для мирного решения на Украине должны быть устранены первопричины конфликта, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T00:22:00+03:00
2025-03-28T00:22:00+03:00
2025-03-28T01:07:00+03:00
украина
владимир путин
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Для мирного решения на Украине должны быть устранены первопричины конфликта, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства в четверг находится в Мурманске с рабочей поездкой."Мы за то, чтобы решить все эти вопросы мирными средствами, но при устранении первопричин, которые привели к сегодняшней ситуации", - сказал Путин, общаясь с моряками АПЛ "Архангельск".По его словам, нужно обеспечить безопасность России на длительную историческую перспективу.
https://ria.ru/20250328/peregovory-2007830586.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, владимир путин
Путин назвал способ завершения конфликта на Украине
Путин: для мирного решения на Украине должны быть устранены причины конфликта
МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Для мирного решения на Украине должны быть устранены первопричины конфликта, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в четверг находится в Мурманске с рабочей поездкой.
"Мы за то, чтобы решить все эти вопросы мирными средствами, но при устранении первопричин, которые привели к сегодняшней ситуации", - сказал Путин, общаясь с моряками АПЛ "Архангельск".
По его словам, нужно обеспечить безопасность России на длительную историческую перспективу.